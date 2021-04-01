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В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

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    01.04.2021, 16:45
Текст:   Козьма Лоханкин

Фильм Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет" обзавёлся новым - и очень эффектным - трейлером.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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Свежий двухминутный ролик эксклюзивно демонстрируется в американских кинотеатрах перед показом ленты "Годзилла против Конга". Поэтому пока приходится довольствоваться экранкой.

Российская премьера нового "Отряда" намечена на 5 августа.

Первый трейлер можно посмотреть на русском языке здесь. А здесь - два тизера.

Напомним, Дэвид Эйр всё ещё надеется на выпуск режиссёрской версии своего "Отряда самоубийц", несмотря на недвусмысленный отказ студии Warner Bros.

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