В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

Фильм Джеймса Ганна "Отряд самоубийц: Миссия навылет" обзавёлся новым - и очень эффектным - трейлером.

Свежий двухминутный ролик эксклюзивно демонстрируется в американских кинотеатрах перед показом ленты "Годзилла против Конга". Поэтому пока приходится довольствоваться экранкой.

Российская премьера нового "Отряда" намечена на 5 августа.

Первый трейлер можно посмотреть на русском языке здесь. А здесь - два тизера.

New 'The Suicide Squad' Green Band trailer playing exclusively in theaters in front of 'Godzilla Vs. Kong'. pic.twitter.com/BOXmgw3QGe — DCEU Updates (@DCEU_Updates) April 1, 2021

Напомним, Дэвид Эйр всё ещё надеется на выпуск режиссёрской версии своего "Отряда самоубийц", несмотря на недвусмысленный отказ студии Warner Bros.