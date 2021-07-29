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29.07.2021 17:32
Рубрика: Власть

Матвиенко: Россия хочет углублять сотрудничество с исламским миром

Текст: Дмитрий Гончарук
Россия ярко демонстрирует огромный потенциал совместного проживания в мире и согласии представителей разных религий и культур и заинтересована в более тесном сотрудничестве со странами исламского мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Российская Федерация заинтересована в дальнейшем углублении взаимодействия с государствами исламского мира. Своим историческим опытом, каждодневной практикой наша страна ярко демонстрирует огромный созидательный потенциал совместного проживания в мире и согласии, тесные контакты между представителями различных национальностей, религий и культур", - сказала Матвиенко в видеообращении к участникам XII Международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

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Спикер Совфеда приветствует подходы, на которых традиционно базируется работа саммита, "его нацеленность на выстраивание системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, политического, санкционного и иных видов давления".

"Сегодня очевидно, что только совместными усилиями можно преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса. Форум Казани заявляет об этом в полный голос", - отметила парламентарий. Она уверена, что все темы и новые идеи, которые подняты на саммите, получат практическое развитие.

XII Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021" проходит в Казани 28-30 июля. Его главные темы - осознанное потребление, партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт и креативные индустрии. В форуме участвуют около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов.

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