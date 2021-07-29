Мэтт Дэймон признался, что над ним из-за плохих ролей издевается дочь

Актер Мэтт Дэймон, недавно признавшийся в отказе от самого выгодного контракта в истории кинематографа, рассказал еще одну нелицеприятную историю из своей биографии.

В подкасте Марка Марона WTF он поделился тем, что его пятнадцатилетняя дочь часто зло подшучивает над ним из-за плохо выбранных киноролей.

Например, фильм с его участием "Великая стена" 2016 года она называет просто "Стеной", потому что, по ее мнению, в этой картине нет совсем ничего "великого".

По признанию самого артиста, он понял, что проект станет катастрофой еще на стадии производства - когда китайский режиссер Чжан Имоу под давлением голливудских инвесторов изменил свое первоначальное видение ленты: "Именно так и случаются катастрофы", - охарактеризовал ситуацию Дэймон.

Фантастический боевик про борьбу Древнего Китая с не менее древними восточными демонами ругали и за расовые стереотипы - в глазах прогрессивной западной общественности белый герой европейской внешности, спасающий азиатов, выглядел исключительно оскорбительно.

На подобные выпады старина Мэтт смог возразить, что даже при чтении сценария никаких обидных ассоциаций у него не возникло: "Я видел тот же сюжет, что и в "Лоуренсе Аравийском", "Танце с волками" и "Аватаре" - аутсайдер входит в новую культуру, находит в ней ценность, привносит некоторые навыки извне и помогает в борьбе, что помогает им навсегда измениться".