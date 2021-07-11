"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег

Мэтт Дэймон, представляя новый фильм со своим участием "Тихий омут" на Каннском кинофестивале, признался, что совершил грандиозную ошибку: отказался от роли в "Аватаре".

По словам актёра, Джеймс Кэмерон предлагал ему целых 10 процентов от прибыли картины. А она, напомним, заработала 2,8 миллиарда долларов, по сей день (премьера состоялась в 2009-м) оставаясь самым кассовым фильмом в истории (лишь на относительно короткий срок уступив первую строчку ленте "Мстители: Финал").

"Я войду в историю. Вы никогда не встретите актёра, который отказался от большей суммы", - приводит горько-ироничный комментарий Дэймона Deadline.

Он пояснил, что отказался от "Аватара", потому что не хотел бросать франшизу о Джейсоне Борне, и выбор был продиктован "моральными", а не финансовыми соображениями. В результате Кэмерон пригласил на главную роль менее именитого Сэма Уортингтона, вряд ли, впрочем, предложив ему настолько роскошные условия.

Кстати, Дэймон также сообщил, что мог стать режиссёром дважды оскароносного "Манчестера у моря", но, ознакомившись со сценарием Кеннета Лонергана (скрипт как раз принёс фильму одну из статуэток), сказал, что тот должен снять ленту сам.