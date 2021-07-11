Новости

Netflix закрыл сериал "Проклятая" 16:57
Вышел трейлер хоррора про саранчу-вампиров "Рой" 16:36
Вышел трейлер боевика с Джейсоном Момоа "Малышка" 16:28
Участник "Чая вдвоем" подал в суд на Лизу Монеточку 16:10
Жена Петра Мамонова рассказала о тяжелом состоянии актера 12:56

"Я войду в историю": Дэймон отказался от роли в "Аватаре" и бешеных денег

Новости
    11.07.2021, 18:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мэтт Дэймон, представляя новый фильм со своим участием "Тихий омут" на Каннском кинофестивале, признался, что совершил грандиозную ошибку: отказался от роли в "Аватаре".

Фото: kinopoisk.ru
Netflix закрыл сериал "Проклятая"

По словам актёра, Джеймс Кэмерон предлагал ему целых 10 процентов от прибыли картины. А она, напомним, заработала 2,8 миллиарда долларов, по сей день (премьера состоялась в 2009-м) оставаясь самым кассовым фильмом в истории (лишь на относительно короткий срок уступив первую строчку ленте "Мстители: Финал").

"Я войду в историю. Вы никогда не встретите актёра, который отказался от большей суммы", - приводит горько-ироничный комментарий Дэймона Deadline.

Он пояснил, что отказался от "Аватара", потому что не хотел бросать франшизу о Джейсоне Борне, и выбор был продиктован "моральными", а не финансовыми соображениями. В результате Кэмерон пригласил на главную роль менее именитого Сэма Уортингтона, вряд ли, впрочем, предложив ему настолько роскошные условия.

Кстати, Дэймон также сообщил, что мог стать режиссёром дважды оскароносного "Манчестера у моря", но, ознакомившись со сценарием Кеннета Лонергана (скрипт как раз принёс фильму одну из статуэток), сказал, что тот должен снять ленту сам.

Новости

СМИ: Состояние Петра Мамонова резко ухудшилось 10.07.2021
Фото: Съемки 7-го сезона "Сватов" начались в Грузии 10.07.2021
Появился первый кадр из продолжения "Секса в большом городе" 10.07.2021
Вышел первый большой трейлер спин-оффа "Американской истории ужасов" 10.07.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
У второго сезона "Ведьмака" появились русский трейлер и дата премьеры 10.07.2021
Вышел трейлер сериала-ремейка "Сцен из супружеской жизни" Бергмана 09.07.2021
Вышел трейлер комедии с Джуно Темпл и Гордон-Левиттом "Мистер Корман" 09.07.2021
⧣ фантастика
Фото: Предоставлено Viasat
"Майор Гром" в первый день возглавил мировой топ-10 фильмов на Netflix 09.07.2021
Вышел трейлер мультсериала об альтернативной вселенной Marvel 09.07.2021
В Волгограде Черной вдове посвятили огромное граффити 09.07.2021
⧣ Оскар
Фото: kinopoisk.ru
"Мусор, плохая видеоигра, стыдно": вампир из "Блэйда" о "Черной вдове" 06.07.2021
Актер Сэмюэл Л. Джексон получит свой первый "Оскар" 25.06.2021
"Признание моей компетенции": Лоза о сравнении со Шварценеггером 29.04.2021