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29.07.2021 11:20
Рубрика: Общество

Минэкономразвития назвало лучшие МФЦ 2020 года

Текст: Василий Кошкин

В Минэкономразвития определили лучшие многофункциональные центры (МФЦ) 2020 года. Победителями в категории "МФЦ крупных городов" стали Иркутская, Ульяновская, Тюменская области и Москва, в номинации "МФЦ средних городов" - Республика Башкортостан, Ненецкий автономный округ и Алтайский край, в номинации "МФЦ малых городов" - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Липецкая и Белгородская области.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В 2021 году Минэкономразвития ввел новую номинацию "Лучшая городская сеть". В этой категории оценивались сразу несколько офисов МФЦ, действующих в одном регионе. Лучшими были признаны МФЦ в Республике Бурятия, Курской и Воронежской областях.

Кроме того, лучшие были названы не только среди территориальных офисов МФЦ, но и среди работников. В Минэкономразвития оценили их профессиональные знания и навыки, личностные качества и компетенции. Самые высокие результаты показали сотрудники из МФЦ Воронежской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Республики Марий Эл и Оренбургской области.

"Конкурс становится демонстрацией лучших региональных практик, который также подталкивает центры госуслуг к обновлению, переосмыслению своей работы и выработке новых механизмов совершенствования своей деятельности в интересах граждан России", - отметил замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

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Минэкономразвития проводит конкурс среди МФЦ с 2014 года. В нем ежегодно принимают участие около 70 регионов.

Центры оцениваются по множеству критериев, в том числе разнообразию предоставляемых услуг, отзывам заявителей, удобству графика работы и доступности, наличию и качеству дистанционных форм обслуживания граждан, дополнительных услуг

Общество Соцсфера Правительство Минэкономразвития

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