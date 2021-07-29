Минэкономразвития: ВВП России вырос на 4,6% в первом полугодии

По сравнению с первым полугодием 2020 года, в текущем году с января по июнь ВВП России вырос на 4,6%, сообщается в материалах Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике".

В годовом выражении в июне рост составил 8,5%, а во втором квартале - 10,1%. Как отметили в ведомстве, ВВП достиг допандемийного уровня конца 2019 года, если исключить фактор сезонности.

Кроме того, Минэкономразвития улучшило оценку динамики ВВП на 2021 год - ожидается рост на 3,8%. В будущем году прогноз сохранен на уровне 3,2%.

Ранее был опубликован свежий прогноз Сбербанка, который стал более оптимистичным, чем предыдущий, представленный в апреле. Так, рост российской экономики прогнозируется по итогам года на 4,2%. Курс доллара в среднем ожидается на уровне 73,6 рубля. Среднегодовая цена нефти марки Urals составит 67 долларов за баррель.