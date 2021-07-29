Модуль "Наука" стыковался с МКС

16:29:06. Есть касание! Есть сцепка! Модуль "Наука" причалил к МКС. Все сделала автоматика. Миллионы людей могли это наблюдать в прямом эфире - "Роскосмос" вел прямую трансляцию.

Полет от космодрома Байконур до станции занял восемь дней. Причем это еще довольно быстро: "Звезда" в 2000 году летела к космической станции две недели.

Эксперты рассказывают: для того, чтобы два корабля встретились на орбите, должны совпадать три параметра: их плоскость орбиты (одинаковый угол относительно экватора), высота и угол географической долготы. Как только это случится, их относительная скорость станет близка к нулю.

Эмоций добавляла неофициальная информация о том, что после старта у модуля возникли некие технические проблемы. "Это правда?" - задал вопрос Дмитрию Рогозину один из посетителей его странички в интернете. "Нет" - был короткий ответ. Единственное, о чем во время запуска "Науки" на орбиту сообщил гендиректор Роскосмоса: Барнаульская станция временно не принимала телеметрию. Позже в Роскосмосе уточнили, что солнечные батареи и антенны модуля раскрылись.

За сутки до стыковки в подмосковном ЦУПе изучили стыковочный узел надирного порта служебного модуля: на предмет отсутствия каких-либо механических помех для стыковки. Убедились - все чисто. Внеплановый выход в открытый космос космонавтов не потребовался.

"Наука" - крупнейшая космическая лаборатория, когда-либо запущенная в космос Россией. Больше 20 тонн веса. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Под макушку напичкан электроникой и самой современной аппаратурой. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Дополнительная и защищенная от радиации каюта для экипажа. Новый космический туалет.

Через 2-3 часа после стыковки космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров откроют люки в модуль. В первую очередь космонавтам предстоит разгрузить около тонны оборудования, доставленного на "Науке". Во время первого выхода в открытый космос главной операцией будет подключение кабелей, обеспечивающих электропитание МЛМ.

По словам специалистов, модуль будет полностью интегрирован в МКС за срок до восьми месяцев. Для этого понадобится до 10 выходов в космос. В то же время после стыковки модуль уже начнет выполнять свой функционал.