Можно брать. Лучшие смартфоны на AliExpess до 15 тысяч рублей

Покупка смартфона на AliExpress сейчас не несет практически никакого риска - большинство девайсов едут к покупателю со склада в России, а многие бренды открыли на том же Tmall свои официальные виртуальные магазины: с чеком и гарантией.

По просьбе RG Digital эксперты AliExpress составили рейтинг смартфонов в категории до 15 тысяч рублей, которые сами пользователи сочли достойными покупки (анализировались продажи в штуках с начала лета). Вот как он выглядит.

- Xiaomi POCO M3

За устройство, оснащенное 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, россияне готовы отдать 13,7 тысячи рублей.

- Xiaomi Redmi 9A

Смартфон в комплектации с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти обойдется в 8,9 тысячи рублей.

- Xiaomi Redmi 9С

Смартфон в комплектации с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а еще поддержкой NFC обойдется в 11,2 тысячи рублей.

- Xiaomi POCO M3 Pro

За устройство, оснащенное 4 Гб оперативной, 64 Гб встроенной памяти и 48-мегапиксельной основной камерой россияне готовы отдать 15 тысяч рублей.

- Xiaomi Redmi Note 10

Устройство с процессором Snapdragon 678, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 14,8 тысяч рублей.

- Realme Narzo 30 5G

Смартфон в комплектации с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а еще поддержкой NFC обойдется в 14,4 тысячи рублей.

- Realme C21

Смартфон в комплектации с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а еще поддержкой NFC обойдется в 8,2 тысячи рублей.

- Xiaomi Redmi 9

За устройство, оснащенное 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, аккумулятором на 5020 мАч и процессором Helio G80 россияне готовы отдать 9,2 тысячи рублей.

- Samsung Galaxy A12

Устройство с 48-мегапиксельной основной камерой, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 12,9 тысяч рублей.

- Samsung Galaxy A02

Смартфон в комплектации с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а еще процессором Snapdragon 450 обойдется в 10,9 тысячи рублей.