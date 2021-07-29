Можно брать. Лучшие смартфоны на AliExpess до 15 тысяч рублей

Покупка смартфона на AliExpress сейчас не несет практически никакого риска - большинство девайсов едут к покупателю со склада в России, а многие бренды открыли на том же Tmall свои официальные виртуальные магазины: с чеком и гарантией.
По просьбе RG Digital эксперты AliExpress составили рейтинг смартфонов в категории до 15 тысяч рублей, которые сами пользователи сочли достойными покупки (анализировались продажи в штуках с начала лета). Вот как он выглядит.
- Xiaomi POCO M3
За устройство, оснащенное 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, россияне готовы отдать 13,7 тысячи рублей.
- Xiaomi Redmi 9A
Смартфон в комплектации с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти обойдется в 8,9 тысячи рублей.
- Xiaomi Redmi 9С
Смартфон в комплектации с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а еще поддержкой NFC обойдется в 11,2 тысячи рублей.
- Xiaomi POCO M3 Pro
За устройство, оснащенное 4 Гб оперативной, 64 Гб встроенной памяти и 48-мегапиксельной основной камерой россияне готовы отдать 15 тысяч рублей.
- Xiaomi Redmi Note 10
Устройство с процессором Snapdragon 678, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 14,8 тысяч рублей.
- Realme Narzo 30 5G
Смартфон в комплектации с 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, а еще поддержкой NFC обойдется в 14,4 тысячи рублей.
- Realme C21
Смартфон в комплектации с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а еще поддержкой NFC обойдется в 8,2 тысячи рублей.
- Xiaomi Redmi 9
За устройство, оснащенное 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, аккумулятором на 5020 мАч и процессором Helio G80 россияне готовы отдать 9,2 тысячи рублей.
- Samsung Galaxy A12
Устройство с 48-мегапиксельной основной камерой, 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти обойдется в 12,9 тысяч рублей.
- Samsung Galaxy A02
Смартфон в комплектации с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти, а еще процессором Snapdragon 450 обойдется в 10,9 тысячи рублей.