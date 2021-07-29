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29.07.2021 21:28
Рубрика: Общество

На модуле "Наука" удалось отключить незапланированно включившиеся двигатели

Текст: Наталия Ячменникова

Российский космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля "Наука", сообщило РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Фото: Роскосмос
Модуль "Наука" стыковался с МКС

"Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это", - сказал Новицкий. Спустя какое-то время из трансляции стало известно, что двигатели "Науки" удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией. Диктор уточнил, что двигатели запустились в 19:45 мск, во время интеграции модуля в состав МКС. Это привело к изменению положения станции в пространстве.

Ситуация не представляла опасности для экипажа. Для того, чтобы компенсировать потерю ориентации в пространстве, на МКС пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск". В пресс-службе "Роскосмоса" инцидент с двигателями модуля "Наука" объяснили работой с остатками топлива. "Идет процесс перевода модуля "Наука" из полетного режима в режим "состыкован с МКС". Проводится работа с остатками топлива в модуле", - цитирует "Интерфакс".

Новый лабораторный модуль "Наука" причалил к МКС в 16:29:06 по московскому времени. Его полет от космодрома Байконур до станции занял восемь дней. После старта появилась информация, что у модуля возникли возникли некоторые проблемы. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, госкомиссия все проанализирует и учтет их при осеннем запуске узлового модуля.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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