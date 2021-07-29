Археологи объявили о крупной находке в Марокко

Международная команда археологов, проводящая раскопки в Марокко, объявила о крупном открытии - в знаменитом карьере "Томас I" найдена древнейшая в Северной Африке мастерская по производству ручных каменных топоров.

Как сообщает Daily Sabah, открытие пополняет новыми данными общепринятую теорию эволюции человека. До сих пор древнейшими каменными орудиями, найденными в Северной Африке, считались топоры ашельской культуры.

Это были представители вида Homo erectus, ключевой ветви прямых предков человека современного. Возраст самого древнего каменного орудия этих гоминидов, найденных ранее в Северной Африке, составляет около 700 тысяч лет. Соответственно, до сих пор считалось, что и предки людей пришли на эту территорию около 700 тысяч лет назад.

И вот теперь археологи заявили о том, что им удалось найти еще более древние инструменты. В частности, они обнаружили каменные ручные топоры, возраст которых составляет порядка 1,3 миллиона лет. Следовательно, история заселения Северной Африки может быть сдвинута на 600 тысяч лет назад.

Открытие было сделано во время раскопок в карьере "Томас I", расположенном на окраине экономической столицы страны - города Касабланка. Этот карьер прославился в 1969 году, когда в нем была обнаружена половина древнейшей для этих мест нижней челюсти человека. Это и был представитель ашельской культуры.

Однако теперь ученые получили новые археологические свидетельства того, что ашельцы пришли сюда гораздо раньше, чем считалось до сих пор. Команда археологов, состоявшая из 17 представителей Марокко, Франции и Италии, детально изучила многочисленные каменные орудия, найденные в ходе продолжающихся раскопок. В результате они пришли к выводу, что на местной доисторической стоянке размещалась самая настоящая мастерская по производству каменных орудий.

"Способность доисторического человека конструировать форму инструмента так, как он хочет, была очень важным технологическим достижением, - говорит Абдеррахим Мохиб, один из руководителей исследовательской программы "Предыстория Касабланки". - Это очень важно, потому что мы говорим о доисторическом времени, о том сложном периоде, о котором имеется очень мало данных".

Эксперт добавил, что находка позволит сделать своего рода "хронологический откат". Она свидетельствует о том, что начало ашельского периода на территории современного Марокко очень приблизилось к датам появления этой культуры в Южной и Восточной Африке - 1,6 и 1,8 миллиона лет назад соответственно.

По словам Мохиба, исследования в Касабланке проводились десятилетиями. В результате это позволило найти "один из самых богатых ашельских комплексов в Африке". Кроме того, новое исследование помогло засвидетельствовать "самое древнее присутствие в Марокко людей, которые были вариантами Homo erectus".