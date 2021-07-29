Названы популярные у россиян направления для путешествий на машине

Сервис OneTwoTrip назвал топ-три самых популярных направлений для путешествий на автомобиле этим летом. В тройку вошли: Крым - 17%, Краснодарский край - 11%, Санкт-Петербург и Ленинградская область - 6%. Растет, но пока невелик интерес к поездкам в Карелию - 4%, по городам Золотого кольца - 3,5% и в Горный Алтай - 3%. Около 13% готовы отправиться на машине в соседние страны - Абхазию и Грузию, но опасаются коронавирусных проблем и ограничений.

Поисковик выяснил, что в автомобильном путешествии хотя бы раз в жизни были 88,7% опрошенных россиян. Реже других на машине отправлялись в путешествие люди в возрасте до 25 лет. Главные причины, по которым люди не ездили на автомобиле далеко: 30% не имеют машины, 21,2% не хотят тратить много времени на дорогу, по 18,2% не любят долгие переезды или предпочитают самолеты.

39,3% опрошенных готовы ехать на авто более двух суток, 20,5% - до двух суток. 17% не возражают находиться в пути от 8 до 14 часов, 12% - от 14 часов и до суток.

Быть водителем во время дальнего путешествия нравится каждому второму или 49% опрошенных. Статус пассажира предпочитают 20,5%, остальные затруднились с ответом.

Подавляющее большинство (75,7%) предпочитает путешествовать на своем авто. На месте отдыха машины арендуют 67,7% участников опроса. Остальные не делают этого по нескольким причинам: 35,5% не любят брать что-либо напрокат, 18,7% не доверяют прокатным компаниям, 17,4% считают эту услугу дорогой.

Чаще всего туристы арендуют бюджетные машины - 60,8%, вместительные - 16,2%, реже всего - комфортные авто (6,8%).