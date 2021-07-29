Названы продукты, снижающие риск развития деменции

Продукты с высоким содержанием флавоноидов помогают снизить риск развития деменции. Об этом говорится в работе, опубликованной в журнале Американской академии неврологии.

Участниками исследования стали около 75 тысяч человек, чей возраст на момент начала составлял в среднем 50 лет, а к концу - 70-80. Все они на протяжении 20 лет отчитывались о своем питании. В результате выяснилось, что у участников группы, которая больше всего употребляла продукты с высоким содержанием флавоноидов, на 20% уменьшился риск снижения когнитивных способностей.

По словам авторов исследования, люди, которые добились наилучших результатов, каждый день съедали в среднем не менее половины порции таких продуктов, как апельсины, перец, сельдерей, грейпфруты, яблоки и груши.

Согласно выводам ученых, наибольшую пользу приносят фрукты и овощи желтого или оранжевого цветов.