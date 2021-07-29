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29.07.2021 00:05
Рубрика: Общество

Никас Сафронов и Николай Дроздов вошли в жюри детской экологической премии

Текст: Евгения Думанская
Стал известен состав жюри международной детско-юношеской премии "Экология - дело каждого", рассказали в пресс-службе премии.

В коллегию вошли телеведущий и ученый Николай Дроздов, художник Никас Сафронов, главный редактор телеканала RT, МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, доцент МГУ имени Ломоносова Габриэль Кочофа, директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев, а также представители СМИ.

Фото: Штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"
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Кто станет председателем жюри, еще не определили. Однако, как пояснила Радионова, победителей будут выбирать не только по оценкам жюри, но и по результатам голосования в соцсетях. Итоги будут подведены к ноябрю.

"У нас в жюри собираются уважаемые люди. Профессионалы своего дела. Каждый сможет выступить экспертом в своей области и оценить работы, которые присылают ребята", - сказала Светлана Радионова, добавив, что, например, Никас Сафронов будет оценивать номинацию "Экорисунок".

Работы принимаются до 1 октября 2021 года. Необходимо оформить заявку на сайте премии и загрузить работу в соцсети или Rutube. Отметив специальными хештегами: #экологияделокаждого #ecologyiseveryone #рпндетям #rpnforchildren. Это могут быть видеоролики, мультфильмы, фотографии, рисунки, демонстрирующие необходимость бережного отношения к природе.

Победители будут определены в 12 номинациях, а также есть отдельная номинация для СМИ - за лучшее освещении премии. Итоги будут подведены 24 ноября в Москве. Победителей и лауреатов ждут ценные призы - путевки в выездной экологический лагерь во Всероссийский детский центр "Орленок", сертификаты на реализацию экопроектов, семейные поездки на Черное море.

Генеральным партнером проекта выступает АНО "Центр "Арктические инициативы", а также конкурс поддержали многие организации.

Общество Экология Общество Семья и дети

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