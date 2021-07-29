Новый посол Китая в США прибыл в Вашингтон

Новый посол Китая в Соединенных Штатах Цинь Ган в четверг прибыл в Вашингтон, чтобы приступить к исполнению своих служебных обязанностей. Сообщение об этом опубликовано на сайте китайского посольства.

Цинь Ган стал одиннадцатым послом Китая в США. Его предшественник - Цуй Тянькай, ставший послом КНР в США в 2013 году, в конце июня покинул свой пост и вернулся в Китай, пишет РИА Новости.

Ранее Цинь Ган занимал пост заместителя министра иностранных дел КНР. Отмечается, что на сайте МИД КНР его должность пока не изменена.