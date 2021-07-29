Обнаружены самые первые обитатели Земли

Канадский геолог из Лаврентийского университета Элизабет Тернер обнародовала исследование, описывающее самую раннюю из окаменелостей животных на Земле, возраст которой составляет 890 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем сообщает Phys.org. Открытие может произвести настоящую сенсацию, поскольку оно сдвигает летопись появления животных на Земле примерно на 350 миллионов лет назад.

Элизабет Тернер пишет, что находка была сделана ею на северо-западе Канады, на труднодоступном доисторическом участке в горной местности, куда можно добраться только на вертолете. Там геологу удалось обнаружить следы доисторической морской среды, а самой важной находкой стали окаменелости древних морских губок, сохранившиеся в минеральных отложениях. По словам Тернер, тонкие участки такой породы содержат трехмерные структуры, напоминающие скелеты современных губок.

"Я считаю, что это древние губки - только этот тип организмов имеет такую сеть органических волокон", - так прокомментировал открытие Иоахим Рейтнер, геобиолог и эксперт по губкам из Геттингенского университета Германии, который не принимал участия в исследовании.

Окаменелость была датирована по возрасту слоев горных пород, в которых она была найдена. В результате эксперты пришли к выводу, что этим образцам может быть около 890 миллионов лет. Это означает, что они примерно на 350 миллионов лет старше, чем самые древние официально подтвержденные окаменелости губок.

Тем самым сдвигается и летопись появления животных на Земле. Новое исследование показывает, что они появились около 900 миллионов лет назад. Несомненно, это вынудит ученых пересмотреть общепринятую теорию о ранней эволюции животных. Впрочем, открытие Тернер еще предстоит подтвердить независимыми исследованиями. Ведь ранее никто не находил окаменелостей животных, возраст которых близок к одному миллиарду лет.

К слову, считается, что к самым первым группам животных относились так называемые мягкие губки. Это были губчатые существа, лишенные мускулов и нервов, но обладавшие другими характеристиками, типичными для простейших животных.

До сих пор самыми древними считались ископаемые губки возрастом примерно 540 миллионами лет назад, то есть они датировались кембрийским периодом. Что касается жизни на Земле в целом, что ученые считают, что она возникла около 3,7 миллиарда лет назад. Самые ранние животные появились намного позже.