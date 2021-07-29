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29.07.2021,  
09:02
Текст:  Алексей Моисеев

Обслуживание двигателя танка Т-80У на Кипре показали на видео

Национальная гвардия Республики Кипр в настоящее время эксплуатирует более 80 Т-80У и Т-80УК. Эти основные боевые танки находятся на вооружении 20-й бронетанковой бригады и хорошо зарекомендовали себя в ходе длительной эксплуатации.

Местные военные их ценят за прекрасные скоростные характеристики, маневренность, огневую мощь и надежную бронезащиту.

Высокая боеготовность техники поддерживается за счет квалифицированного эксплуатации материальной части. На видеоканале оборонного ведомства островного государства размещен 39-секундный ролик, демонстрирующий обслуживание двигателя ГТД-1250.

В ходе работ, проводившихся в специальном ангаре, "сердце" танка извлекалось из моторно-трансмиссионного отделения с помощью специального крана. Интересно, что в бригаде ремонтников есть женщина-военнослужащая.

Специалистам понадобилось сравнительно короткое время, чтобы провести все необходимые манипуляции, после чего моноблок занял свое обычное место за башней.

Обычно утверждают, что газовые турбины боятся пыли. Например, на Кипре участков местности с сильной запыленностью - с избытком, но "восьмидесятые" служат там без особых проблем. Отечественные конструкторы позаботились о чрезвычайно тщательной очистке воздуха, в результате 1250-сильные двигатели никогда не задыхаются на маршах и во время интенсивного маневрирован

Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
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ия на полигонах.

Большой экономии топлива способствует наличие на таких танках российского производства малогабаритных вспомогательных энергоагрегатов, работающих на позициях и на обычных стоянках, в то время, когда основная силовая установка не функционирует.

В ходе боевой учебы гвардейцы-киприоты также регулярно проводят боевые стрельбы управляемыми боеприпасами, при этом на таких занятиях поражаются цели, расположенные на море.

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