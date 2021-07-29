Окончено расследование дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд

Центральный аппарат Следственного комитета РФ объявил об окончании расследования резонансного уголовного дела о хищении в "Промсвязьбанке" 87,2 млрд рублей. Прокуратура с собранными СК доказательствами согласилась и дело отправлено в суд.

В СК корреспонденту "РГ" рассказали, кто окажется скамье подсудимых. Это бывший вице-президент аппарата правления ПАО "Промсвязьбанк" Николай Цуканов, бывший руководитель блока "Операционный" Андрей Мукин, бывший директор отдела клиентской поддержки и разработки продуктов Айгуль Шайхутдинова, бывший начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Ольга Антонова, а также Екатерина Багрянова. На всех одна уголовная статья - 160 УК РФ "Растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере".

Вот версия следствия. В 2017 году братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, которые были соответственно председателем правления и председателем совета директоров, "опасаясь утратить возможность управления ПАО "Промсвязьбанк" из-за выявленных Центральным банком РФ многочисленных нарушений при кредитовании, создали организованную группу для хищения денежных средств банка".

Цуканов с 12 по 13 декабря 2017 года в Москве организовал изготовление доверенности на имя Ивана Пидлужного, уполномочив его выполнять в банке "организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе заключать договоры". Доверенность подписал Дмитрий Ананьев.

14 декабря 2017 года Антонова под контролем Мукина организовала перечисление 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды). Деньги перечислили якобы в качестве оплаты за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми.

На самом деле, ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной, подчеркнули в ведомстве.

После перечисления на счета иностранной компании денег, для создания видимости законности этих банковских операций Шайхутдинова и Багрянова изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, которые подписал Пидлужный.

"Таким образом, из финансового оборота Российской Федерации в течение нескольких часов в Республику Кипр выведены денежные средства в общей сумме 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию указанных денежных средств и распорядились ими по собственному усмотрению путем совершения дальнейших незаконных финансовых операций",- объяснили в СК.

Несмотря на то, что фигуранты дела вину не признали, прокуратура посчитала доказательства, собранные следствием, серьезными и утвердила обвинение.