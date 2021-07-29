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29.07.2021 18:34
Рубрика: Общество

Олег Леонов: Мы имеем право выбирать, чем прививаться

Текст: Любовь Проценко

Куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов заявил, что пришла пора пустить на российский рынок иностранные вакцины от COVID-19. По его мнению, это даст людям возможность выбора и поможет формированию коллективного иммунитета.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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"Я сам привился "Спутником", но те, кто хочет получить вакцину иностранного производства, имеют на это право. Многих отталкивает подход, когда предлагают фактически единственный вариант", - заявил Олег Леонов.

Леонов также отметил, что мы живем в эпоху, когда обмен информацией или технологиями стал основой выживания цивилизации, а свободный выбор - основой организации общества. По его словам, когда людей лишают возможности выбирать сорт молока, вакцину или политика, это воспринимается крайне болезненно. Вдвойне и втройне важна возможность выбора, когда дело касается здоровья.

"Государству стоит пойти навстречу людям и обеспечить их всеми видами вакцин против COVID-19, доказавшими свою эффективность", - подчеркнул Леонов.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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