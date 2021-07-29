Онколог рассказал о любимой еде пациентов, умерших от рака кишечника

Новости

Китаянки с мировым рекордом выиграли эстафету 4х200 вольным стилем 07:07
Губернатор Дона поздравил Никиту Нагорного с бронзовой медалью 06:55
Бабинцева и Ильясов вышли в 1/4 финала соревнований по дзюдо на Олимпиаде 06:54
Хабаровский застройщик попал под следствие за растрату 18,9 млн рублей 06:48
Facebook не пустит в офисы непривитых от COVID-19 сотрудников 06:46
Российские рапиристки вышли в полуфинал Олимпиады 06:20
ОКР обратился в МОК после инцидента с теннисистом Медведевым 06:13
Чимрова стала пятой в заплыве на 200 метров баттерфляем 05:54
Климент Колесников выиграл бронзу Игр на стометровке вольным стилем 05:48
"Фиорентина" намерена продать Кокорина 05:38
Евгений Рылов вышел в финал на 200 метров на спине с лучшим временем 05:31
Финке стал олимпийским чемпионом в плавании на 800 метров 05:27
Чупков анонсировал завершение карьеры пловца 05:20
Переправу пусковой установки "Ярс" показали на видео 05:00
Пожаловаться в Роспотребнадзор на качество товаров станет проще 05:00
Итальянки выиграли "золото" в гребле в легковесных парных двойках 04:58
Мировой рекордсмен Антон Чупков остался без олимпийской медали 04:57
Новый посол Китая в США прибыл в Вашингтон 04:55
Ирландцы завоевали золотые медали ОИ-2020 в академической гребле 04:19
В Роспотребнадзоре перечислили осложнения после COVID-19 у детей 04:17
Россиянки выиграли серебро в академической гребле на Олимпиаде в Токио 03:46
Хорватские гребцы выиграли золотые медали ОИ-2020 в соревнованиях двоек 03:44
Врач рассказала, кому нужна ревакцинация от коронавируса 03:32
Посольство РФ призвало США и Украину поддержать в ООН борьбу с неонацизмом 03:15
Эрдоган: Турция к 2023 году наладит добычу газа в Черном море 02:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 05:51
Рубрика: Общество

Онколог рассказал о любимой еде пациентов, умерших от рака кишечника

Текст: Оксана Грибанова

Врач-онколог и хирург Иван Карасев подтвердил, что рацион с высоким содержанием красного мяса связан с серьезным риском развития колоректального рака. Доктор ссылается на работу ученых из США.

Фото: iStock
Онколог рассказал о пятой стадии рака

Выводы были сделаны в ходе анализа ДНК образцов нормальной и опухолевой ткани, полученных от 900 пациентов. Также американские исследователи получили данные о рационе людей за несколько лет до диагноза онкологов.

"Повреждения ДНК встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде", - отметил Иван Карасев, добавив, что потребление мяса птицы и рыбы не имело значения.

Отмечается, что у людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК риск летального исхода при колоректальном раке оказался на 47% выше, чем у пациентов без столь значительных повреждений.

Исследователи из Оксфордского университета ранее назвали особенно канцерогенным, с точки зрения влияния на развитие колоректального рака, пиво. Также специалисты выяснили, что богатые клетчаткой продукты снижают риск рака кишечника.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Владимир Путин поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание
ООН: Мьянма может стать источником распространения COVID-19
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек
В Минздраве разработали памятку для переболевших COVID-19
Геронтолог Алексей Москалев: 120 лет для жизни человека - не предел