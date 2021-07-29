Онколог рассказал о любимой еде пациентов, умерших от рака кишечника

Врач-онколог и хирург Иван Карасев подтвердил, что рацион с высоким содержанием красного мяса связан с серьезным риском развития колоректального рака. Доктор ссылается на работу ученых из США.

Выводы были сделаны в ходе анализа ДНК образцов нормальной и опухолевой ткани, полученных от 900 пациентов. Также американские исследователи получили данные о рационе людей за несколько лет до диагноза онкологов.

"Повреждения ДНК встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде", - отметил Иван Карасев, добавив, что потребление мяса птицы и рыбы не имело значения.

Отмечается, что у людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК риск летального исхода при колоректальном раке оказался на 47% выше, чем у пациентов без столь значительных повреждений.

Исследователи из Оксфордского университета ранее назвали особенно канцерогенным, с точки зрения влияния на развитие колоректального рака, пиво. Также специалисты выяснили, что богатые клетчаткой продукты снижают риск рака кишечника.