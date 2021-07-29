Опрос: Большинство россиян не хотели бы переехать жить в другой город

Большинство россиян - 72 процента - не хотели бы переезжать на постоянное место жительства в другой город или в другой населенный пункт России. Однако, каждый четвертый (25 процентов опрошенных) признал, что, скорее, хотел бы поменять место жительства. Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ.

Чаще других о желании сменить место жительства говорят молодые люди в возрасте от 18 и до 24 лет (44 процента) и молодые люди после 25 и до 34 лет - 32 процента. Самыми немобильными и абсолютно неготовыми к каким-либо переездам оказались люди старше 60 лет - 11 процентов.

Самыми желанными для переезда городами люди называют Москву - 24 процента, Санкт-Петербург - 12 процентов и Краснодар - 12 процентов. Социологи обращают внимание на то, что в 2019 году приоритеты для смены места жительства выглядели чуть иначе: Санкт-Петербург - 15 процентов, Москва - 8 процентов, Краснодар - 6 процентов.

Среди главных причин для переезда в другой город участники исследования называли: высокий уровень жизни - 17 процентов, поиск работы - 16 процентов, хороший климат - 15 процентов, близость к детям или родным - 9 процентов, экологию 7 процентов.

Среди тех, кто не хочет никуда уезжать, основная аргументация - "меня и так все устраивает" - 35 процентов, нежелание расставаться с семьей - 17 процентов, желание остаться в родных местах - 11 процентов, возраст - 10 процентов, привычка - 8 процентов, работа - 7 процентов, бессмысленность таких переездов - 6 процентов.