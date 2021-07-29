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29.07.2021 10:37
Рубрика: Общество

Опрос: Кто чаще выгорает на работе

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чаще других испытывают периодические симптомы выгорания на работе, упадок сил и интереса к жизни из-за усталости люди с высшим образованием и средними доходами. Это более чем каждый третий россиян - 38 процентов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании по грамотному управлению здоровьем AIBY. Их приводит ТАСС.

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Социологический опрос выявил прямую взаимосвязь между уровнем дохода, образованием и выгоранием. Люди с высшим образованием и средним доходом чаще чувствуют себя выгоревшими от работы, нежели те, кто не имеет высшего образования и зарабатывает менее 25 тысяч рублей. Чаще всего выгорание на работе фиксируют у себя люди с заработком от 50 до 100 тысяч рублей в месяц. Это 79 процентов участников опроса. При этом свыше 65 процентов тех, кто работают на одном месте больше пяти лет, испытывают выгорание.

31 процент выгоревших составила доля тех, кто зарабатывает до 50 тысяч, среди тех, кто получает до 25 тысяч, - 34 процента.

Как указывают социологи, график работы не оказал значительного влияния на развитие выгорания. Люди при разном графике работ чувствуют себя эмоционально примерно одинаково. 21 процент страдают от дистанта. Этот фактор сильно влияет на рост усталости и упадок сил на работе.

Чаще выгорают те, кто холост или состоит в незарегистрированных отношениях, - 56 и 62 процента соответственно. Среди опрошенных россиян, состоящих в браке и имеющих детей, процент выгорания на работе оказался тоже высоким, - 40 процентов, но ниже, чем среди одиноких.

Общество Соцсфера Социология

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