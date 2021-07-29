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29.07.2021 17:28
Рубрика: Власть

Партии на выборах демонстрируют разный интерес к теме ковида

Текст: Дмитрий Гончарук
Четыре парламентские партии уделяют заметное внимание борьбе с пандемией, при этом в повестке малых партий ковид звучит пока слабо. Такую закономерность отметили участники "круглого стола", который прошел в четверг под эгидой Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Пандемия уже сыграла свою немалую роль в выборах президента США. Любая администрация обречена нести ответственность за то, что она делает. Пока что твердую и последовательную линию в мерах борьбы с коронавирусом не удается выдержать никому", - сказал Борис Макаренко из Центра политических технологий.

Фото: архив "РГ"
Политические партии продолжают предвыборную подготовку

Как и во всем мире, по проблеме нет единства мнений и среди российских партий. Политические силы заняли ниши ковид-лоялистов, ковид-центристов и ковид-скептиков, отметил руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. По его оценке, радикальную ковид-лоялистскую позицию проявляют в ЛДПР и "Яблоке", где настаивают на усилении мер по борьбе с коронавирусом. "Единая Россия" придерживается ковид-центристской позиции: меры адекватны ситуации и вводятся исходя из регионального контекста. Партия предложила соглашение "За безопасные выборы", к которому присоединилось еще несколько участников сентябрьских выборов.

В отличие от европейских стран, ковид-скептицизм оказался уделом левых партий - КПРФ и "Справедливой России - За правду". Представители этой части политического спектра считают, что коронавирус стал очередным способом перераспределения национальных богатств, а предложенные меры избыточны.

Кузнецов обратил внимание на то, что почти все малые партии держат ковид-нейтралитет. "Они не имеют четкой позиции, максимум - критикуют систему здравоохранения в целом. Я считаю, что это большая ошибка, потому что COVID-19 как повесткообразующая тема - это то, на чем свой рейтинг в 1,5% можно было бы при разумных предложениях дорастить до 2-3%", - сказал политолог.

Большинство россиян считают, что партии должны уделять внимание ситуации с COVID-19 в России, подтвердил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Социологи спросили граждан: "Вы слышали или не слышали об инициативах, решениях и проектах партий по поводу ситуации с коронавирусом в России?" "65% россиян сказали, что слышали. При этом 20% заявили о том, что они внимательно следят за этой информацией, еще 45% - без подробностей, но тем не менее, интерес проявляют", - рассказал социолог.

По мнению респондентов, партии должны информировать о вакцинации и ее доступности, увеличивать бюджет на медицину, заниматься социальной поддержкой населения.

Собянин провел встречу с кандидатами в Госдуму от партии "Единая Россия"

Самый высокий уровень интереса к теме ожидаемо проявили россияне старшего возраста. Правда, 38% респондентов затруднились назвать партии, об инициативах которых по поводу коронавируса они что-то слышали, а среди остальных лидером оказалась "Единая Россия" с 22%. 11% назвали ЛДПР, 8% - КПРФ, 4% - "Справедливую Россию - За правду".

Из непарламентских партий заметнее всего "Яблоко" с 2%. У "Коммунистов России" - 1%, у "Родины" - 0,5%, у Партии пенсионеров и "Новых людей" - по 0,4%. О предложениях по поводу COVID-19 Российской партии свободы и справедливости, Партии роста, "Зеленых" и "Зеленой альтернативы" слышали по 0,3% опрошенных, а "Гражданской платформы" - 0,1%.

Всероссийский инициативный опрос ВЦИОМ провел 28 июля методом телефонного интервью. На вопросы ответили 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше. Предельная погрешность такого исследования - 2,5%.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Партии КПРФ Партии "Справедливая Россия" Пандемия коронавируса COVID-19

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