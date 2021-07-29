Песков: Приближение НАТО к границам РФ обязывает принимать меры

Активность НАТО у границ России обязывает предпринимать меры по обеспечению безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие в Грузии учения альянса.

27 июля в Грузии начались масштабные военные учения Agile Spirit ("Проворный дух") с участием более 2,5 тысячи военнослужащих из стран и партнеров НАТО, в том числе из Азербайджана, Грузии и Украины.

"Это, конечно, предмет для очень внимательного отслеживания с нашей стороны, - заявил Песков. - А главное - это, конечно, обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности".

Представитель Кремля напомнил, что об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин, и министр обороны Сергей Шойгу, а также другие представители российской власти на самых разных уровнях.

Песков также назвал такие учения лишним подтверждением того, что альянс со своей военной инфраструктурой находится вблизи границ РФ. "Не просто вокруг, а соприкасается с нашими границами", - уточнил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос конкретно об участии Азербайджана, Песков подчеркнул, что Кремле считают важным, чтобы сценарии учений НАТО не подразумевали действий против России.

Он отметил, что РФ дорожит отношениями с Азербайджаном, которые являются партнерскими.

"Имеется общая политическая воля к дальнейшему развитию этих отношений, - добавил представитель Кремля. - Конечно, для нас важно, чтобы сценарии подобных учений не подразумевали какие-либо завуалированные действия в отношении нашей страны".

При этом он напомнил, что "сценарии учений верстаются в НАТО, в альянсе, а альянс не скрывает, кто является главным противником для них".