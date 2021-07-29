Песков прокомментировал призыв взять под охрану армянскую границу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв и. о. премьера Армении Никола Пашиняна разместить пограничников РФ на всей границе с Азербайджаном, заявил, что сейчас осуществляются контакты с Ереваном и Баку для реализации договоренностей.

В Кремле в курсе обострения и работают со сторонами, сообщил журналистам пресс-секретарь президента.

"Вы знаете, что российские представители приложили немало усилий для того, чтобы режим прекращения огня был восстановлен. Работа продолжается, - отметил Песков. - Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей".

В ответ на просьбу уточнить готовность выполнить просьбу Пашиняна пресс-секретарь президента РФ еще раз подчеркнул, что "контакты с Ереваном продолжаются". "Больше мне добавить нечего", - заявил он.

Ранее и. о. премьер-министра Армении предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном. По его мнению, это даст возможность осуществить работы по демаркации и делимитации границ без риска военных столкновений.