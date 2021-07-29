Песков: РФ готова быть вместе с партнерами на фоне угрозы от Афганистана

Президент России Владимир Путин не принимал решений об отправке дополнительных сил в помощь партнерам для защиты границы с Афганистаном, однако РФ готова быть вместе с ними. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, происходящее в Афганистане является предметом глубокой озабоченности властей РФ.

"Мы готовы быть вместе с нашими партнерами на фоне той угрозы, которую могут представлять из себя события в Афганистане", - заверил пресс-секретарь президента.

На вопрос, не принимал ли Владимир Путин решений об отправке дополнительных сил к границам Афганистана, он ответил: "Конечно, нет".

"Вы знаете, что там проводятся совместные учения, проверяется обороноспособность", - добавил Дмитрий Песков.