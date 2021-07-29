Почему на прилавки сетевых магазинов не "пускают" продукцию фермеров

В Госдуму внесен законопроект минсельхоза, который разрешит фермерам торговать продукцией прямо с грядки. А пока корреспонденты "РГ" отправились по торговым точкам, чтобы выяснить, откуда сегодня и по каким ценам поступают в магазины овощи и есть ли на прилавках фермерские морковка-картошка?

Мы находимся в одном из сетевых магазинов Екатеринбурга. Самый "скандальный" овощ этого сезона - морковка продается за 114 рублей мытая, грязная - за 87. На мой вопрос продавцу, откуда завезли, она окликает коллегу:

- Зин, у нас морковка чья?

- Китайская, конечно, - отвечает Зина. - А до этого была израильская.

Настоящие "борщевые" скандалы начали разворачиваться в регионах в начале лета, в отдельные дни пик цены на морковь достигал и 180 рублей.

Ситуация с морковью и свеклой до сих пор сложная. И не только потому, что все свое уже подъели за зиму. По словам экс-министра сельского хозяйства Свердловской области Михаила Копытова, фермерам трудно планировать производство больших объемов продукции. Ее где-то надо хранить всю зиму, а потом реализовывать. Сетевые магазины не готовы брать фермерскую продукцию даже самого отменного качества. Поэтому мы и видим на полках морковь Made in China стоимостью в два раза дороже бананов.

- Не то чтобы в ретейле засели какие-то враги, - говорит Михаил Копытов. - Торговлю тоже понять можно, ей нужны большие, предсказуемые стабильные объемы, они не могут допустить перебоев в поставках и пустые прилавки, а фермеры не могут эти объемы обеспечить. Выход для них только в том, чтобы объединяться по 10-15 поставщиков и поставлять продукцию в сети.

Руководитель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Ростовской области Александр Родин рассказывает об опыте зарубежных стран.

- Часто на фермах не просто продают продукцию в небольших магазинчиках, но и устраивают ресторанчики, - говорит он. - Регулярно проходят разные праздники. И это пользуется большой популярностью. У каждого хозяйства образуется круг постоянных покупателей. Зачастую фермер и его клиенты общаются, как одна большая семья.

Сегодня наценка на картофель в сетях составляет почти 165 процентов, на морковь - 350, капусту белокочанную - 215

Пока российские фермеры в основном продают свою продукцию через оптовиков. Попасть же напрямую на полку супермаркета практически нет возможности, считает Александр Родин: "Между тем, если выбросить из логистической цепочки оптовиков и продавать, например, фермерскую картошку напрямую потребителю, она окажется процентов на 30 дешевле".

- Как эксперт по ценообразованию я знаю разницу между оптовой ценой на овощи и ценой в ретейле, - отмечает Юрий Корнюш, советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области. - Недавно обзванивал крупных оптовиков и выяснил, что цена на лук составляет 16 рублей, на капусту белокочанную - до 28 рублей, на морковь - до 20 рублей за один килограмм. Сравните это с ценой в вашем магазине. Сейчас никто не может потребовать от розничных сетей, чтобы они снижали цену на овощи. Но повлиять на них, создав конкуренцию, - можно. Для этого и нужно дать возможность производителям торговать с поля, как это было в СССР. Покупатели смогут выбирать, хотят они ехать к производителю или готовы переплатить за комфорт и близость к дому.

- Мы готовы торговать так хоть завтра, - поддержал инициативу индивидуальный предприниматель Сергей Дигай. - Это сократит наши издержки на транспорт и отгрузку, силы и время.

- А я бы дополнил эту инициативу разрешением продавать выращенные в регионе овощи и фрукты рядом с сетевыми магазинами, - эмоционально замечает Андрей Журавлев, председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Колхоз Советинский". - Такая конкуренция всем пойдет только на пользу. Сети незаинтересованы в том, чтобы местные товаропроизводители были представлены на полке. В итоге получается, что те, кто производит продукцию, находятся в зависимости от ретейла.

Комментарий

Петр Емельянов, зампредседателя Кубанской ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств:

- Безусловно, законопроект минсельхоза - хороший шаг в сторону фермеров. Это улучшит реализацию продукции и, возможно, снизит цены для потребителей. Но смотрите, на Кубани фермерам открыли "зеленую улицу" для торговли на рынках и ярмарках. Работает 871 ярмарка. Для торговли создали 49 тысяч мест! Однако больше трети из них - 19 тысяч - свободны. Оказалось, фермерам, которые с рассвета до заката трудятся в поле, просто некогда заниматься торговлей. И вся выращенная ими продукция снова уходит "перекупу".

И сегодняшний рост цен закономерен. К нему привели безудержное развитие торговых сетей и ставка на агрохолдинги в ущерб интересам небольших фермерских хозяйств. Вы обратите внимание: наценка на картофель сегодня в сетях составляет порядка 165 процентов, на морковь -350, капусту белокочанную - 215. Есть только один путь к снижению цен - это налаживание конкуренции. Сегодня фермеры проигрывают агрохолдингам из-за того, что не имеют доступа к льготному финансированию, к современной технике и технологиям. Государство должно исправить эту ситуацию. Для этого нужно провести кооперацию фермеров, помочь в создании их базы, приобретении современной техники, цехов переработки, то есть сделать малые формы и фермеров конкурентоспособными. При этом государству необходимо помочь создать свою кооперативную торговую сеть с одновременной кооперацией объектов переработки. Вот тогда можно серьезно поговорить о ценах.