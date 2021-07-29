Почти половина банкоматов Сбербанка стала биометрической

Сбербанк внедрил идентификацию клиентов по лицу в 21 тыс. своих банкоматов, сообщили "РГ" в кредитной организации. Таким образом, почти половина АТМ банка оснащена подобной технологией. Еще 4 банка из топ-10 крупнейших в России по активам планируют запустить биометрические АТМ, рассказали представители финансовых институтов "РГ". Эксперты в целом поддержали распространение подобных банкоматов, но указали на рост рисков мошенничества. По их словам, для их снижения стоит ввести дополнительный способ подтверждения транзакции - пин-кодом или одноразовый кодом, приходящим на телефон.

Для того чтобы клиент мог совершать операции через биометрический банкомат, он должен предварительно передать в банк свои слепки лица (можно сдать в отделении), которые будут внесены в специальную базу данных и/или записаны на чип карточки. Внутри биометрического банкомата находится сенсорное устройство, считывающее уникальные данные человека. Эти сведения направляются в банк и сверяются с базой. При их совпадении клиент получает доступ к своему счету. Сейчас банкоматы с распознаванием лиц работают в Японии, Китае, Бразилии, Корее, Австралии, Польше, Турции, Нигерии.

Сбербанк внедрил идентификацию по лицу в банкоматах в 2020 году. На текущий момент 42% АТМ кредитной организации оснащены подобной опцией. По последним данным Банка России, на 1 января 2020 года в России работало 202593 АТМ кредитных организаций. Банкоматы Сбера с функцией распознавания лица покрывают 10% этого рынка.

"АТМ безошибочно узнает клиентов, даже если те в шапке, сменили прическу или отрастили бороду, - рассказали "РГ" в пресс-службе Сбера. - Чтобы совершить операцию, достаточно посмотреть во встроенную в банкомат камеру. Для клиентов с помощью биометрии в банкоматах доступен весь перечень услуг, включая прием и выдачу наличных. Биометрия повышает удобство обслуживания, так как для проведения операций больше не нужно искать карту или смартфон. Распознавание по биометрии можно подключить любым удобным способом: в приложении СберБанк Онлайн, на самом банкомате, поддерживающем эту функцию, либо в наших офисах".

Еще 4 банка из топ-10 крупнейших по активам рассматривают возможность запуска биометрических банкоматов. Среди них - ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Райффайзенбанк.

"Для нас стратегически важно обеспечивать современные и удобные сервисы для повседневных нужд клиентов, - отметили в пресс-службе ВТБ. - Технология позволит предоставлять клиентам новые услуги, например, выдачу наличных без карты, а также повысит безопасность и удобство обслуживания".

Официальные представители Россельхозбанка уточнили, что "вопрос идентификации по лицу в банкоматах находится в стадии проработки".

"МКБ планирует рассмотреть вопрос использования технологии биометрии в терминальной сети в следующем году", - указали в пресс-службе кредитной организации. "Мы рассматриваем запуск такого сценария в перспективе,- отметил руководитель группы по развитию устройств самообслуживания Райффайзенбанка Константин Худяков. - Биометрическая аутентификация даст клиентам еще один способ воспользоваться банкоматом, даже не имея при себе карты", - пояснил Худяков.

"Открытие" не планирует внедрять идентификацию по лицу в своих банкоматах. "Мы отмечаем тенденцию роста доли операций, совершаемых бесконтактно, в том числе с использованием смартфона, в таких операциях используется биометрия самого мобильного устройства", - указали в пресс-службе кредитной организации.

Представители остальных банков из топ-10 не ответили на запрос "РГ".

"Удобно ли это клиентам - зависит от конкретного клиента, кто-то готов делиться персональными данными, а кто-то нет, - указал аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. - Идентификация по лицу - скорее вариант для больших городов, где население лучше воспринимает новшества. Что касается внедрения этого способа идентификации в других кредитных организациях, то это зависит от того, готов ли тот или иной банк тратить средства на модернизацию оборудования и дополнительный сбор данных в ближайшее время".

Но по мере нарастания популярности биометрических банкоматов может увеличиться и число случаев мошенничества, предупреждает председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин: "Могут быть случае подведения под угрозой человека к АТМ для совершения финансовой операции". Нужен механизм контроля рисков, указал он. Например, ввводить пин-код или одноразовый код подтверждения операции при идентификации по лицу.