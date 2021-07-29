Полная стоимость ипотеки в России снизилась до исторического минимума

Средний размер полной стоимости ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в России снизилась до исторического минимума. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

По данным аналитиков, в июне ПСК снизилась до 8,5% годовых, повторив показатель марта 2021 года.

В ОКБ отмечают, что в июне 2020 года ПСК по ипотеке находилась на отметке 9,3%, а в июне 2019 года - 11,9%.

"В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки. Очевидно, что уже по итогам июля средняя ПСК вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки", - заявил гендиректор ОКБ Артур Александрович.