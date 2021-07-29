Посол Молдавии в РФ отозван в Кишинев для консультаций

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии подтвердило, что посол Молдавии в России Владимир Головатюк отозван на неопределенный срок для консультаций и оценки работы дипмиссии.

Ранее появлялась информация, что президент Молдавии Майя Санду решила заменить посла в России. Также, согласно информации молдавского новостного портала Deschide.md, посол был отозван из-за скандала, не связанного с его дипломатической деятельностью.

"До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", - отметил в этой связи МИД Молдавии.

Владимир Головатюк, ранее депутат от Партии социалистов Молдавии, был назначен послом в России в декабре 2020 года.