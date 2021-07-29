Пожаловаться в Роспотребнадзор на качество товаров станет проще

Россияне смогут пожаловаться на качество товаров через мобильное приложение "Честный знак". Минпромторг, Роспотребнадзор и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подписали трехстороннее соглашение о доступе к системе маркировки товаров.

В ЦРПТ пояснили, что соглашение позволит обеспечить федеральный государственный санитарно-эпидемиологического надзор в области защиты прав потребителей, а также проводить контрольные закупки. С помощью приложения россияне смогут не только проверить легальность продукции, но и отправить электронную жалобу на торговые точки, где торгуют контрафактом.

"Информация через систему маркировки поступает напрямую в контрольно-надзорные ведомства, поэтому магазин и вся продукция будет проверена инспекторами. Таким образом каждый человек получил инструмент контроля над тем, что ему продают", - отмечает заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Кроме того, Роспотребнадзор сможет проверять, зарегистрирована ли компания или индивидуальный предприниматель в системе маркировки. Доступ к личному кабинету получат все территориальные органы надзорного ведомства.