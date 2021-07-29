Объявление о приеме документов на соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству объявляет о начале приема документов на соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры за 2021 год.

Представления на соискателей указанной премии и прилагаемые к ним материалы направляются заказным почтовым отправлением (с описью вложения) по адресу: 103132, г. Москва, Старая пл., д. 4, с пометкой: "В аппарат советника Президента Российской Федерации В.И. Толстого. На соискание премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры".

Представления также можно сдать лично (с оформленным реестром на корреспонденцию и с печатью организации) или с использованием услуг служб доставки по адресу: Москва, Старая пл., д. 2/14, подъезд 1 "А", с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00.

Справки по телефонам: (495) 606-35-36, (495) 606-80-00 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00), адрес электронной почты: culture@gov.ru.

Срок приема документов - со 2 августа по 15 ноября 2021 года.

Требования к оформлению представлений на соискателей премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и прилагаемых к ним материалов размещены на сайте Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/7/66229