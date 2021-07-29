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29.07.2021 22:18
Рубрика: Общество

Проценко объяснил, почему после прививки попадают в больницу с COVID-19

Текст: Евгения Думанская

Риск заболеть коронавирусом после введения первого компонента вакцины остается, рассказал главврач московской горбольницы №40 Денис Проценко.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Во время эфира "Что нужно знать о вакцинации" Проценко пояснил, что иммунитет развивается в течение двух недель после первой прививки, и "мы не можем считать пациента вакцинированным после нее". При этом 90% больных, которых госпитализировали в больницу в Коммунарке, были привиты только первым компонентом.

Проценко добавил, что вакцинация не гарантирует отсутствия заражения, но существенно снижает риск тяжелого течения.

"Если на вас чихает человек, то факт инфицирования не предотвратить. Поэтому я и говорю, что вакцинация плюс маска - верная защита", - пояснил доктор.

Он посоветовал носить в общественных местах маску, а также отметил, что молодым людям тоже очень важно вакцинироваться, поскольку коронавирус меняется и сейчас все чаще поражает именно эту категорию населения.

По данным Роспотребнадзора, сейчас полный цикл вакцинации прошли уже свыше 21 миллиона россиян.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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