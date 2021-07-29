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29.07.2021 17:26
Рубрика: Культура

Выдвинута смелая гипотеза о реальном происхождении маски Тутанхамона

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профессор-египтолог Джоанн Флетчер из Великобритании в книге "Долина царей: Золотой век Египта" выдвигает новую гипотезу о происхождении знаменитой золотой маски Тутанхамона. Несмотря на ряд обоснованных доводов, египетские ученые поспешили опровергнуть смелое предположение.

Фото: iStock
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Как сообщает Al-Monitor, исследование было презентовано около двух недель назад, и его частично процитировали британские СМИ. Наибольшее внимание общественности привлек раздел, посвященный исследованию знаменитой золотой маски Тутанхамона.

Она была найдена британским археологом Говардом Картером в 1922 году. Сейчас этот артефакт хранится в Египетском музее в Каире. В своем исследовании Джоанн Флетчер утверждает, что знаменитая маска Тутанхамона изначально была изготовлена для какого-то другого могущественного и популярного правителя.

Возможно, считает эксперт, она даже принадлежала женщине, например, царице Нефертити. По ее словам, маска изображает фараона с проколотыми ушами, а у Тутанхамона, по мнению Флетчер, уши проколоты не были.

"Эта маска не была сделана для взрослого фараона-мужчины", - объясняет египтолог. По ее словам, когда исследовалось золото, найденное в гробнице Тутанхамона, то был проведен сравнительный анализ. И он показал, что для изготовления маски использовались два различных сплава.

"Следы пайки хорошо видны на маске, - пишет Джоанн Флетчер. - Из-за этого кажется, что лицо Тутанхамона было эффективно перенесено на маску предыдущего правителя".

Отметим, что в своей книге Флетчер приводит подробный отчет проведенного ею исследования. Оно базировалось на изучении фотографий и записей о раскопках, которые делал Говард Картер при вскрытии неповрежденной гробницы.

Однако с мнением британского профессора поспешили не согласиться египетские специалисты. Например, известный египтолог и экс-министр Египта по делам древностей Захи Хавасс отметил: "Теория Флетчер о прокалывании ушей необоснованна, потому что все фараоны XVIII династии носили серьги в период своего правления. На маске нет имени царицы Нефертити, что было подтверждено исследовавшим ее немецким археологом".

Хусейн Абдель Базер, директор Музея древностей Александрийской библиотеки, сказал, что споры о маске Тутанхамона велись всегда. В частности, высказывались мнения, что она могла принадлежать царице Меритатон, дочери фараона Эхнатона. Но эта гипотеза не нашла подтверждения.

Фото: iStock
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"Это правда, что некоторые из сокровищ, найденных в гробнице Тутанхамона, принадлежали не ему, а другим правителям периода Амарны, - говорит Хусейн Абдель Базер. - Но маска действительно принадлежала ему".

Что касается различий в цвете золота верхней и нижней частей маски эксперт пояснил, что желто-золотой цвет был связан с поклонением богу Атону и символизировал Солнце.

Египтолог Бассам аль-Шамаа также не верит, что артефакт мог принадлежать не Тутанхамону. По его словам, погребальные маски далеко не всегда отражали реальные черты умерших фараонов, чаще их изготавливали в форме лика бога Осириса.

"Царица Нефертити была не матерью Тутанхамона, а женой его отца, поэтому маловероятно, что он мог получить ее вещи", - заключает Бассам аль-Шамаа.

Вероятно, дискуссии на эту тему будут продолжены. Добавим, что золотая маска Тутанхамона весит более 10 килограммов, ее высота составляет 54 сантиметра. Она изготовлена из двух видов сплава золота: 18,4 карата для лица и шеи и 23,4 карата для остальной части маски.

Сам по себе этот артефакт представляет лицевую маску правителя с накладной бородой. На оборотной стороне имеется иероглифический текст, который, как показали предыдущие исследования, является магическим заклинанием, призванным помочь умершему перейти в другой мир.

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