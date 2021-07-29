Макрон подал жалобу на создателя плаката, изобразившего его в образе Гитлера
Примерно две недели злополучный плакат висел на рекламных щитах у дорог в Тулоне и Ла Сен-сюр-Мер. На нем руководитель Пятой Республики одет в униформу, похожую на нацистскую, с усами и прической, как у Гитлера, а на руке повязка красного цвета, на которой написана аббревиатура названия партии Макрона, стилизованная под знамя Третьего рейха. Подписано это все словами: "Повинуйся, сделай прививку".
Напомним, ранее французские власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала, пожарных, работников домов престарелых и некоторых других профессий. Также в стране скоро появятся пропуска здоровья с информацией о ПЦР-тестах или прививке владельца, без которых нельзя будет пройти в большинство общественных мест.
По мнению самого Флори, нынешние французские реалии таковы: смеяться над мусульманским пророком можно, и это считается сатирой, а вот "изображать президента в виде диктатора - это богохульство". Отметим, что мужчина не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих провокационных работ. В 2019 году, в самый разгар протестов "желтых жилетов", он судился с телеканалом BFMTV за плакат, на котором был изображен человек в каске с оружием и надпись: "Полиция говорит с вами каждый день через BFMTV". Флори тогда приговорили к штрафу в 32 тысячи евро.
Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу
Правда, преемник Меркель - кандидат на канцлерский пост от блока ХДС/ХСС Армин Лашет - строго придерживается генеральной линии. "Я не верю в обязательные прививки и не верю в косвенное давление на людей, чтобы вынудить их вакцинироваться. В свободной стране свободы существуют не для отдельных групп людей", - цитирует его Suddeutsche Zeitung. Однако он оставил пути для отступления: "Если осенью станет ясно, что уровень вакцинации все еще недостаточен, нам нужно будет подумать, что делать дальше".
По мнению журналистов издания, под "осенью" Лашет подразумевает "после выборов", которые пройдут 26 сентября. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 26 процентов избирателей, а за их конкурента - "Зеленых" - 21 процент опрошенных институтом Forsa. А вот сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Хабек допускает ограничение прав тех, кто отказывается вакцинироваться без медицинских противопоказаний.
Александр Рар, немецкий политолог:
- Немцы в большинстве случаев стремятся вакцинироваться: прививку от коронавируса хотят сделать более двух третей населения. Проблема нынешней "четвертой волны" заключается в том, что заболевают в основном очень молодые люди, а местные врачи полагают, что их вакцинировать не нужно, так как они с большой долей вероятности переболеют легко. Я думаю, что в Германии есть порядок в этой области, и большинство немцев довольны политикой властей в отношении вакцинации.
Поэтому блок ХДС/ХСС пользуется сегодня большой поддержкой. Сейчас за них готовы голосовать до 30 процентов избирателей - против 25 процентов еще несколько недель назад. А рейтинг "Зеленых" падает. Конечно, есть люди, которые категорически не хотят прививаться, но их не так много: от 10 до 15 процентов. Это не то количество, которое могло бы сильно повлиять на исход выборов. Но и они скорее выбирают правые партии, потому что левые силы выступают фактически за обязательную вакцинацию, а правые, в том числе ХДС/ХСС, - за добровольную, то есть за компромиссы. С моей точки зрения, Лашет проводит очень умную политику: против локдауна, но при этом за соблюдение осторожности во всех случаях. Важно упомянуть о министре здравоохранения Йенсе Шпане, популярность которого к лету 2021 года выросла, а он - сторонник Армина Лашета. Так что на стороне христианских демократов много плюсов.
Итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на штамме "дельта"
Согласно правительственному декрету, с 6 августа, чтобы попасть в кафе и рестораны, в театры, кинотеатры и музеи, в тренажерные залы и бассейны, а также посетить конференции и ярмарки, не вакцинированным гражданам придется каждые двое суток сдавать дорогостоящий ПЦР-тест. На Апеннинах уже привилась половина населения, тем не менее многие итальянцы еще не определились с выбором, либо банально не успели вакцинироваться.
Для этой довольно широкой прослойки населения нечистые на руку дельцы создали новую услугу - приобретение фальшивых QR-кодов через телегам-каналы. Стоимость цифрового пропуска - 100 евро, бумажного - 120 евро. На сегодняшний день спецподразделению итальянской финансовой полиции по защите частной неприкосновенности и разоблачению технологического мошенничества удалось выявить около десяти преступных учетных записей, созданных в популярном мессенджере. У самого "успешного" их создателя набралось за считаные дни ни много ни мало 130 тысяч подписчиков.
Для того чтобы противостоять новому виду мошенничества, минздрав Италии разработал приложение для проверки "зеленых сертификатов" - VerificationC19. Его могут использовать только лица, уполномоченные проводить подобную инспекцию. Это полиция и управляющие заведений, для входа в которые необходимо предъявить "зеленый пропуск". За нарушение установленного порядка предусмотрены серьезные штрафные санкции, которые варьируются от 400 до тысячи евро.
Но есть у этой медали и обратная сторона - власти прекрасно отдают себе отчет в том, что в большинстве случаев итальянцы решаются приобрести фейковый QR-код просто потому, что тестирование на ковид стоит дорого - от 15 до 40 евро, в зависимости от региона. Ожидается, что в ближайшие 10 дней цены на исследование будут взяты под контроль, и ПЦР-тесты, наконец, станут доступными для всех категорий населения.
Американская кинокомпания обязала всех актеров прививаться от коронавируса
Для компаний киноиндустрии, вместе с остальными переживающих непростые времена, вспышка коронавируса на площадке и остановка съемок могут грозить крупными убытками. Достаточно вспомнить нашумевшую в прошлом году аудиозапись разноса, который Том Круз устроил персоналу на съемках "Миссия невыполнима 7" за несоблюдение санитарных правил.
Хотя в Голливуде решение Netflix стало первой ласточкой такого рода, есть все основания считать, что этому примеру в скором времени последуют и другие. Движение в поддержку обязательной прививки от COVID набирает обороты на фоне очередной волны заболеваемости в США из-за дельта-штамма, остановить которую текущий уровень вакцинации, а это чуть более 50 процентов населения, не позволяет.
Два IT-гиганта - Facebook и Google - также ввели обязательную вакцинацию для всех своих сотрудников, работающих в офисах. Директор Google Сундар Пичаи заявил, что сначала прививочная кампания коснется работников офисов на территории США, а затем требование распространится и на представительства в других странах. В Apple пока ограничились рекомендацией привиться к своим сотрудникам, но при этом обязали весь персонал магазинов и покупателей носить маски, включая и тех, кто уже прошел вакцинацию.
Как отмечает axios.com, "дельта-штамм ставит крест на планах корпораций по постепенному возвращению в офисы, а обязательная вакцинация - единственный путь обеспечить безопасность сотрудников". Например, в Google планировали с 1 сентября приступить к работе в офисах, но теперь удаленку для сотрудников компании продлили до 18 октября. А компания Twitter в среду вновь была вынуждена закрыть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско, вернувшиеся к оффлайн-работе всего пару недель назад.
Власти штата Нью-Йорк вслед за одноименным городом обязали привиться или еженедельно проходить тестирование всех госслужащих. Об аналогичном требовании объявили власти Калифорнии - самого густонаселенного американского региона. Параллельно мэрия Нью-Йорка не оставляет надежд убедить остальных непривитых по-хорошему. Каждому, кто согласится сделать первую дозу вакцины, заплатят по 100 долларов. Ранее местным жителям предлагали лотерейные билеты, но после того, как все желающие, а это чуть больше половины горожан, привились, темпы вакцинации заметно снизились.
Тем не менее стремительное распространение дельта-штамма оставляет все меньше времени на уговоры и подталкивает власти к приказному порядку. Американские СМИ сообщили, что в четверг президент США Джозеф Байден объявит об обязательной вакцинации для всех служащих федеральных ведомств с тем, чтобы остановить рост заболеваемости. На момент подписания номера официального заявления еще сделано не было, но в пресс-службе Белого дома подтвердили, что Байден "изложит следующие шаги в рамках усилий по вакцинации большего числа американцев". По данным телеканала CNN, тем госслужащим, кто откажется от прививки, придется регулярно проходить тестирование на COVID-19. Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки намекнула, что власти считают законными и более жесткие меры против скептиков, вплоть до отстранения от работы, лишения заработной платы или даже увольнения.
В понедельник министерство по делам ветеранов США стало первым федеральным ведомством, обязавшим значительную часть своего персонала привиться от коронавируса в течение восьми недель.
Кроме того, центры по контролю и профилактике заболеваний США вновь потребовали носить маски внутри помещений в регионах, где фиксируется быстрое распространение COVID, в том числе тем, кто привился. Глава центров Рошель Валенски пояснила, что, по новым данным, "в редких случаях" те вакцинированные, которые все же подхватывают дельта-штамм, могут быть заразны для окружающих.