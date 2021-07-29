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29.07.2021 22:17
Рубрика: В мире

Когда в Европе единства нет

Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Американский сервис Netflix обязал всех актеров, снимающихся в его проектах, сделать прививку. Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу. А итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на ограничениях. Поговорим подробнее о том как в Европе проходит обязательная вакцинация
В Netflix решили не рисковать съемочным процессом и обязали всех актеров привиться от ковида. Фото: REUTERS

Американская кинокомпания обязала всех актеров прививаться от коронавируса

Текст: Игорь Дунаевский
Американский стриминговый сервис Netflix обязал всех актеров, снимающихся в его проектах, сделать прививку от коронавируса. Требование распространяется и на всех тех, кто контактирует с ними на съемочной площадке. При этом компания, видимо страхуясь от возможных претензий со стороны отказников, заранее согласовала это правило с голливудскими профсоюзами и несколькими киностудиями. На исключение могут рассчитывать только те, кто уже снимается и имеет веские медицинские или религиозные обоснования отказа.

Для компаний киноиндустрии, вместе с остальными переживающих непростые времена, вспышка коронавируса на площадке и остановка съемок могут грозить крупными убытками. Достаточно вспомнить нашумевшую в прошлом году аудиозапись разноса, который Том Круз устроил персоналу на съемках "Миссия невыполнима 7" за несоблюдение санитарных правил.

Фото: kinopoisk.ru
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Хотя в Голливуде решение Netflix стало первой ласточкой такого рода, есть все основания считать, что этому примеру в скором времени последуют и другие. Движение в поддержку обязательной прививки от COVID набирает обороты на фоне очередной волны заболеваемости в США из-за дельта-штамма, остановить которую текущий уровень вакцинации, а это чуть более 50 процентов населения, не позволяет.

Два IT-гиганта - Facebook и Google - также ввели обязательную вакцинацию для всех своих сотрудников, работающих в офисах. Директор Google Сундар Пичаи заявил, что сначала прививочная кампания коснется работников офисов на территории США, а затем требование распространится и на представительства в других странах. В Apple пока ограничились рекомендацией привиться к своим сотрудникам, но при этом обязали весь персонал магазинов и покупателей носить маски, включая и тех, кто уже прошел вакцинацию.

Как отмечает axios.com, "дельта-штамм ставит крест на планах корпораций по постепенному возвращению в офисы, а обязательная вакцинация - единственный путь обеспечить безопасность сотрудников". Например, в Google планировали с 1 сентября приступить к работе в офисах, но теперь удаленку для сотрудников компании продлили до 18 октября. А компания Twitter в среду вновь была вынуждена закрыть офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско, вернувшиеся к оффлайн-работе всего пару недель назад.

Власти штата Нью-Йорк вслед за одноименным городом обязали привиться или еженедельно проходить тестирование всех госслужащих. Об аналогичном требовании объявили власти Калифорнии - самого густонаселенного американского региона. Параллельно мэрия Нью-Йорка не оставляет надежд убедить остальных непривитых по-хорошему. Каждому, кто согласится сделать первую дозу вакцины, заплатят по 100 долларов. Ранее местным жителям предлагали лотерейные билеты, но после того, как все желающие, а это чуть больше половины горожан, привились, темпы вакцинации заметно снизились.

Быстрое распространение дельта-штамма оставляет властям и бизнесу все меньше времени на уговоры и толкает к приказному порядку вакцинации

Тем не менее стремительное распространение дельта-штамма оставляет все меньше времени на уговоры и подталкивает власти к приказному порядку. Американские СМИ сообщили, что в четверг президент США Джозеф Байден объявит об обязательной вакцинации для всех служащих федеральных ведомств с тем, чтобы остановить рост заболеваемости. На момент подписания номера официального заявления еще сделано не было, но в пресс-службе Белого дома подтвердили, что Байден "изложит следующие шаги в рамках усилий по вакцинации большего числа американцев". По данным телеканала CNN, тем госслужащим, кто откажется от прививки, придется регулярно проходить тестирование на COVID-19. Ранее пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки намекнула, что власти считают законными и более жесткие меры против скептиков, вплоть до отстранения от работы, лишения заработной платы или даже увольнения.

В понедельник министерство по делам ветеранов США стало первым федеральным ведомством, обязавшим значительную часть своего персонала привиться от коронавируса в течение восьми недель.

Кроме того, центры по контролю и профилактике заболеваний США вновь потребовали носить маски внутри помещений в регионах, где фиксируется быстрое распространение COVID, в том числе тем, кто привился. Глава центров Рошель Валенски пояснила, что, по новым данным, "в редких случаях" те вакцинированные, которые все же подхватывают дельта-штамм, могут быть заразны для окружающих.

Макрон подал жалобу на создателя плаката, изобразившего его в образе Гитлера

Текст: Диана Ковалева
Президент Франции Эмманюэль Макрон попросил юристов подать жалобу на создателя плаката, где глава государства представлен в образе Гитлера, передает радиостанция France Bleu Provence. И хотя в Елисейском дворце эту информацию не прокомментировали, автора изображения, он же администратор сети рекламных щитов в департаменте Вар Мишеля-Анж Флори, вызвали на допрос в полицейский участок города Тулон. Его подозревают в публичном оскорблении главы государства. Если его вина будет доказана, ему грозит штраф в размере 12 тысяч евро.
"Повинуйся, сделай прививку" написано на этом плакате с изображением Макрона. Фото: michel-ange flori / facebook

Примерно две недели злополучный плакат висел на рекламных щитах у дорог в Тулоне и Ла Сен-сюр-Мер. На нем руководитель Пятой Республики одет в униформу, похожую на нацистскую, с усами и прической, как у Гитлера, а на руке повязка красного цвета, на которой написана аббревиатура названия партии Макрона, стилизованная под знамя Третьего рейха. Подписано это все словами: "Повинуйся, сделай прививку".

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Напомним, ранее французские власти ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала, пожарных, работников домов престарелых и некоторых других профессий. Также в стране скоро появятся пропуска здоровья с информацией о ПЦР-тестах или прививке владельца, без которых нельзя будет пройти в большинство общественных мест.

По мнению самого Флори, нынешние французские реалии таковы: смеяться над мусульманским пророком можно, и это считается сатирой, а вот "изображать президента в виде диктатора - это богохульство". Отметим, что мужчина не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих провокационных работ. В 2019 году, в самый разгар протестов "желтых жилетов", он судился с телеканалом BFMTV за плакат, на котором был изображен человек в каске с оружием и надпись: "Полиция говорит с вами каждый день через BFMTV". Флори тогда приговорили к штрафу в 32 тысячи евро.

Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу

Текст: Ариадна Рокоссовская
Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу. Чем быстрее растет число новых заболевших в Германии, тем острее становится вопрос обязательной вакцинации. Ничего удивительного, что политики из разных партий используют эту тему в своих целях. За последние три недели заболеваемость в Германии увеличилась более чем в три раза. И если раньше все политические силы отрицали возможность введения обязательной вакцинации, а канцлер Ангела Меркель прямо заявила, что этому не бывать, то теперь кое-кто из политиков нет-нет да и признает, что исключать ничего нельзя.

Правда, преемник Меркель - кандидат на канцлерский пост от блока ХДС/ХСС Армин Лашет - строго придерживается генеральной линии. "Я не верю в обязательные прививки и не верю в косвенное давление на людей, чтобы вынудить их вакцинироваться. В свободной стране свободы существуют не для отдельных групп людей", - цитирует его Suddeutsche Zeitung. Однако он оставил пути для отступления: "Если осенью станет ясно, что уровень вакцинации все еще недостаточен, нам нужно будет подумать, что делать дальше".

Фото: michel-ange flori / facebook
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По мнению журналистов издания, под "осенью" Лашет подразумевает "после выборов", которые пройдут 26 сентября. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 26 процентов избирателей, а за их конкурента - "Зеленых" - 21 процент опрошенных институтом Forsa. А вот сопредседатель партии "Зеленых" Роберт Хабек допускает ограничение прав тех, кто отказывается вакцинироваться без медицинских противопоказаний.

Комментарий

Александр Рар, немецкий политолог:

- Немцы в большинстве случаев стремятся вакцинироваться: прививку от коронавируса хотят сделать более двух третей населения. Проблема нынешней "четвертой волны" заключается в том, что заболевают в основном очень молодые люди, а местные врачи полагают, что их вакцинировать не нужно, так как они с большой долей вероятности переболеют легко. Я думаю, что в Германии есть порядок в этой области, и большинство немцев довольны политикой властей в отношении вакцинации.

Поэтому блок ХДС/ХСС пользуется сегодня большой поддержкой. Сейчас за них готовы голосовать до 30 процентов избирателей - против 25 процентов еще несколько недель назад. А рейтинг "Зеленых" падает. Конечно, есть люди, которые категорически не хотят прививаться, но их не так много: от 10 до 15 процентов. Это не то количество, которое могло бы сильно повлиять на исход выборов. Но и они скорее выбирают правые партии, потому что левые силы выступают фактически за обязательную вакцинацию, а правые, в том числе ХДС/ХСС, - за добровольную, то есть за компромиссы. С моей точки зрения, Лашет проводит очень умную политику: против локдауна, но при этом за соблюдение осторожности во всех случаях. Важно упомянуть о министре здравоохранения Йенсе Шпане, популярность которого к лету 2021 года выросла, а он - сторонник Армина Лашета. Так что на стороне христианских демократов много плюсов.

Итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на штамме "дельта"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на ограничениях, введенных в связи с распространением штамма "дельта". На Апеннинах буйным цветом расцвел нелегальный рынок продажи фейковых "зеленых пропусков".

Согласно правительственному декрету, с 6 августа, чтобы попасть в кафе и рестораны, в театры, кинотеатры и музеи, в тренажерные залы и бассейны, а также посетить конференции и ярмарки, не вакцинированным гражданам придется каждые двое суток сдавать дорогостоящий ПЦР-тест. На Апеннинах уже привилась половина населения, тем не менее многие итальянцы еще не определились с выбором, либо банально не успели вакцинироваться.

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Для этой довольно широкой прослойки населения нечистые на руку дельцы создали новую услугу - приобретение фальшивых QR-кодов через телегам-каналы. Стоимость цифрового пропуска - 100 евро, бумажного - 120 евро. На сегодняшний день спецподразделению итальянской финансовой полиции по защите частной неприкосновенности и разоблачению технологического мошенничества удалось выявить около десяти преступных учетных записей, созданных в популярном мессенджере. У самого "успешного" их создателя набралось за считаные дни ни много ни мало 130 тысяч подписчиков.

Для того чтобы противостоять новому виду мошенничества, минздрав Италии разработал приложение для проверки "зеленых сертификатов" - VerificationC19. Его могут использовать только лица, уполномоченные проводить подобную инспекцию. Это полиция и управляющие заведений, для входа в которые необходимо предъявить "зеленый пропуск". За нарушение установленного порядка предусмотрены серьезные штрафные санкции, которые варьируются от 400 до тысячи евро.

Но есть у этой медали и обратная сторона - власти прекрасно отдают себе отчет в том, что в большинстве случаев итальянцы решаются приобрести фейковый QR-код просто потому, что тестирование на ковид стоит дорого - от 15 до 40 евро, в зависимости от региона. Ожидается, что в ближайшие 10 дней цены на исследование будут взяты под контроль, и ПЦР-тесты, наконец, станут доступными для всех категорий населения.

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