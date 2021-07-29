Американский сервис Netflix обязал всех актеров, снимающихся в его проектах, сделать прививку. Споры о вакцинации в ФРГ перерастают в предвыборную борьбу. А итальянские мошенники нашли новый способ обогащения на ограничениях. Поговорим подробнее о том как в Европе проходит обязательная вакцинация

В Netflix решили не рисковать съемочным процессом и обязали всех актеров привиться от ковида. Фото: REUTERS