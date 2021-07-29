Расчистка рек улучшила условия жизни для 8,8 млн человек

За два с половиной года Росводресурсы вместе с региональными властями смогли очистить от обломков мостов, бревен и прочего крупного мусора почти 80 км русел рек. Об этом "РГ" рассказал глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

По его словам, на эти работы агентству выделяют по 2-2,5 млрд рублей в год. Работы проходят в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Они позволили улучшить условия жизни для 8,8 млн человек.

"В идеале нужно получать еще столько же - порядка 5 млрд рублей в год, - добавил Дмитрий Кириллов. - Для сравнения: раньше регионы получали на такую работу 500 млн рублей".

Приоритет отдается источникам питьевого водоснабжения, рекам, протекающим по особо охраняемым природным территориям, рядом с объектами культурного наследия, а также местами массового отдыха, перечислил глава Росводресурсов.

Полностью интервью с Дмитрием Кирилловым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".