Реформа энергетики в Японии может затронуть российский экспорт

План Японии активизировать развитие зеленой энергетики может напрямую коснуться российского экспорта углеводородов, а также создать проблемы с загрузкой одной из самых востребованных восточных железнодорожных магистралей - Транссиба. Наибольший риск новая экологическая повестка Страны восходящего солнца представляет для поставок нашего угля.

Россия ежегодно отправляет в Японию чуть менее 20 млн тонн угля (9,5% от всего объема экспорта угля 2020 года, на 1,9 млрд долларов), около 30 млн тонн нефти и нефтепродуктов (7,9%, на 6,2 млрд долларов), а также 6 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) (20%, на 2 млрд долларов). По данным РЖД, в 2020 году объемы внешнеторговых перевозок между Россией и Японией достигли рекордных 50,2 млн тонн. Экспорт в Японию российского угля - это почти треть всех объемов перевозок по Транссибу.

Проект новой энергостратегии Японии предусматривает к 2030 году достижение доли экологически чистой генерации в энергобалансе страны - 36-38%, за счет увеличения атомной генерации (она признана здесь чистой) с 3% до 20-22% и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с 10% до 16-18%. Одновременно планируется снизить зависимость Японии от импорта энергоресурсов за счет уменьшения их потребления, газа на 13%, нефти и нефтепродуктов на 5%, а угля на 7%.

Можно сомневаться в перспективах развития солнечной и ветряной генерации в Японии, которые крайне плохо показали себя в период холодов прошлой зимой, но потенциал развития атомной энергетики в стране огромный. В прошлом атомная генерация давала Японии почти 30% всей электроэнергии. После аварии на Фукусиме в 2011 году все атомные электростанции в Японии были остановлены. С 2015 года, после ужесточения норм безопасности, атомная энергетика стала понемногу возрождаться.

Сейчас из 55 реакторов работают только девять. Для перезапуска остальных требуется весьма серьезная модернизация, а иногда и полная перестройка. Это весьма большие затраты, но и Япония страна не бедная. Увеличение доли атомной генерации сейчас неизбежно приведет к сокращению генерации на ископаемых видах топлива.

Сейчас из 55 реакторов в Японии работают только девять. Для перезапуска остальных требуется модернизация

Не вызывает сомнений, что снижать импорт углеводородов Япония будет по принципу экономической рентабельности, избавляясь от поставщиков наиболее дорогого сырья. Несомненным плюсом для нашей страны является географическая близость сахалинских проектов по добыче нефти и газа к Японии.

СПГ преимущественно экспортируется с проекта "Сахалин-2", в котором японские компании являются акционерами, поясняет аналитик "Финам" Сергей Кауфман. В будущем к нему добавится еще проект "Арктик СПГ-2", в котором консорциум из японских компаний также приобрел долю. При прочих равных Японии проще снизить объем импорта по споту (разовым поставкам), чем отказаться от долей в проектах, рассчитанных на долгосрочное сотрудничество, считает эксперт.

С нефтью ситуация аналогичная. Япония участвует в проекте "Сахалин-1" и получает танкерные поставки из дальневосточного порта Козьмино, куда доходит нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан". Здесь российское сырье выигрывает у конкурентов по цене и скорости доставки.

А вот с нефтепродуктами дело обстоит уже хуже. На Дальнем Востоке работают только два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), которые в основном удовлетворяют потребности внутреннего рынка. Большей частью нефтепродукты для экспорта в Японию доставляют из других регионов России железной дорогой до Козьмино или отправляют танкерами из других портов, что увеличивает их стоимость.

Самая сложная ситуация с углем. Основными его поставщиками в Японию являются Австралия , Индонезия и Россия. Стоимость доставки из Австралии и Индонезии до Японии обходится дешевле (по некоторым оценкам, до 50 и 30% соответственно), чем из России. Это связано с недостатками инфраструктуры. Запасы угля на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири значительные, но в Японию, например, помимо забайкальского угля, поставляется уголь из Западной Сибири, с Кузбасса.

По мнению экспертов, на загрузку Транссиба возможный отказ Японии от угля особенного влияния не окажет. Поставки можно перенаправить в другие страны, к тому же пока на этом маршруте существует существенный дефицит мощностей для транспортировки других грузов, в том числе контейнерных перевозок, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

С точки зрения директора группы корпоративных реййтингов АКРА Ильи Макарова, основные риски сейчас связаны не с локальным планом Японии, а с общей тенденцией в странах АТР снижать зависимость от угля, что неминуемо приведет к падению спроса.