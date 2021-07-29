Андрей Воробьев встретился с жителями Волоколамска

Новости

Американец осужден на 11 лет за незаконное получение выплат во время пандемии 02:46
Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание 02:20
В Греции прошли митинги против принудительной вакцинации от COVID-19 01:43
Иммунолог: Маловероятно появление устойчивого к вакцинам штамма SARS-CoV-2 00:57
Американский эсминец прошел через Тайваньский пролив 00:38
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек 00:27
ВОЗ: Выявленный в РФ штамм не представляет глобальной опасности 00:11
Никас Сафронов и Николай Дроздов вошли в жюри детской экологической премии 00:05
ПВО Сирии сбили из зенитного комплекса "Панцирь-С" беспилотник боевиков 28.07.2021
ООН: Мьянма может стать источником распространения COVID-19 28.07.2021
Штат Вашингтон запретил строительство заводов на ископаемом топливе 28.07.2021
Во Франции арестованы сообщники похитителя бриллиантов 28.07.2021
Бас-гитарист американской рок-группы ZZ Top Дасти Хилл умер во сне 28.07.2021
WhatsApp избавили от серьезного недостатка 28.07.2021
Умер экс-руководитель ракетно-космической отрасли СССР Олег Бакланов 28.07.2021
Жителям Нью-Йорка заплатят по 100 долларов за прививку против COVID 28.07.2021
Скончалась экс-глава Росздравнадзора Елена Тельнова 28.07.2021
Эффективность вакцины Pfizer упала на 12 пунктов за шесть месяцев 28.07.2021
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии 28.07.2021
Проведена финальная коррекция орбиты модуля "Наука" перед стыковкой с МКС 28.07.2021
Педро Кастильо вступил в должность президента Перу 28.07.2021
Зеленский назначил нового главу Генштаба ВС Украины 28.07.2021
ВОЗ предостерегла от дополнительных доз вакцин от коронавируса 28.07.2021
Российские поликлиники оформят в едином стиле 28.07.2021
За сутки 112 военнослужащих вылечились от коронавируса 28.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
На образование детей можно будет копить с помощью инвестсчетов
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
29.07.2021 01:00
Рубрика: Власть

Андрей Воробьев встретился с жителями Волоколамска

Текст: Ирина Романова
Российская газета - Столичный выпуск № 170(8521)
Доверие людей - то, что помогает обеспечивать перемены в каждом населенном пункте. Андрей Воробьев провел встречу с активными жителями Волоколамского городского округа. Говорили о новых рабочих местах, экологии, здравоохранении.
В гостях у семьи Булановых губернатор отведал чаю, вскипяченного уже на газу. Фото: Вадим Трудников

"Нам доверено управлять легендарной территорией. Я хочу, чтобы качество наших коммуникаций росло, поэтому диалог с жителями очень важен", - сказал губернатор, начиная встречу. В Волоколамске активно идет программа социальной газификации, о чем главе региона радостно рассказали жители. Семья Булановых из деревни Жданово, например, подала заявку на включение в программу 2 июня, а уже вчера кипятила чайник на новенькой газовой плите. Причем все работы обошлись им в 135 тысяч рублей. "Это, казалось бы, небольшое, но важное событие для каждой семьи - отметил Андрей Воробьев. - Президент постарался позаботиться обо всех, у кого не было газа, при его поддержке мы разворачиваем сейчас в Подмосковье большую программу. За два года газ получат 300 тысяч человек".

По программе социальной газификации газ в деревню Жданово провели за полтора месяца

Еще одна большая проблема волоколамцев - отсутствие аппарата МРТ в местной больнице - не так быстро, но тоже будет решена. "МРТ у вас будет до июля 2022 года", - заверил глава региона. И это станет большим подспорьем не только для самого Волоколамска, но и для соседних округов Шаховская и Лотошино. Жители этих дальних муниципалитетов области сейчас вынуждены ездить для серьезных обследований чуть ли не в столицу.

Особое беспокойство у волоколамцев вызывает работа битумного хранилища. Губернатор поручил главе округа совместно с представителями Росприроднадзора и общественности выехать на предприятие и разобраться в ситуации. В области сейчас проводят полную инвентаризацию источников загрязнения атмосферы, чтобы в трехлетней перспективе сократить объем вредных выбросов на 10%. Для этого создается система экологического мониторинга, которая охватит датчиками контроля за состоянием воздуха все города Подмосковья. "Мы собираем ваши наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь. Каждый человек хочет понимать логику действий власти, и мы должны давать ответы на ваши вопросы. Когда работа строится по этому принципу, мы можем рассчитывать на результат", - резюмировал Воробьев.

В Подмосковье одиноких пенсионеров защитят от утечек газа
В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Нефть и газ Московская область Губернатор Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Пушков: Ответ Зеленского на статью Путина - это демагогия и увиливание
Росстат: Реальные доходы россиян выросли впервые с начала пандемии
ООН: Мьянма может стать источником распространения COVID-19
Из-за ошибок при вакцинации в Болгарии скончались 10 тысяч человек
Ростуризм посоветовал отдыхающим в Анталье не покидать отели
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому