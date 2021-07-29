Андрей Воробьев встретился с жителями Волоколамска

Доверие людей - то, что помогает обеспечивать перемены в каждом населенном пункте. Андрей Воробьев провел встречу с активными жителями Волоколамского городского округа. Говорили о новых рабочих местах, экологии, здравоохранении.

В гостях у семьи Булановых губернатор отведал чаю, вскипяченного уже на газу. Фото: Вадим Трудников

"Нам доверено управлять легендарной территорией. Я хочу, чтобы качество наших коммуникаций росло, поэтому диалог с жителями очень важен", - сказал губернатор, начиная встречу. В Волоколамске активно идет программа социальной газификации, о чем главе региона радостно рассказали жители. Семья Булановых из деревни Жданово, например, подала заявку на включение в программу 2 июня, а уже вчера кипятила чайник на новенькой газовой плите. Причем все работы обошлись им в 135 тысяч рублей. "Это, казалось бы, небольшое, но важное событие для каждой семьи - отметил Андрей Воробьев. - Президент постарался позаботиться обо всех, у кого не было газа, при его поддержке мы разворачиваем сейчас в Подмосковье большую программу. За два года газ получат 300 тысяч человек".

По программе социальной газификации газ в деревню Жданово провели за полтора месяца

Еще одна большая проблема волоколамцев - отсутствие аппарата МРТ в местной больнице - не так быстро, но тоже будет решена. "МРТ у вас будет до июля 2022 года", - заверил глава региона. И это станет большим подспорьем не только для самого Волоколамска, но и для соседних округов Шаховская и Лотошино. Жители этих дальних муниципалитетов области сейчас вынуждены ездить для серьезных обследований чуть ли не в столицу.

Особое беспокойство у волоколамцев вызывает работа битумного хранилища. Губернатор поручил главе округа совместно с представителями Росприроднадзора и общественности выехать на предприятие и разобраться в ситуации. В области сейчас проводят полную инвентаризацию источников загрязнения атмосферы, чтобы в трехлетней перспективе сократить объем вредных выбросов на 10%. Для этого создается система экологического мониторинга, которая охватит датчиками контроля за состоянием воздуха все города Подмосковья. "Мы собираем ваши наказы, рассматриваем и структурируем их, определяем, что решать в первую очередь. Каждый человек хочет понимать логику действий власти, и мы должны давать ответы на ваши вопросы. Когда работа строится по этому принципу, мы можем рассчитывать на результат", - резюмировал Воробьев.