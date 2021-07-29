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29.07.2021 13:53

Глава Липецкой области назвал способы сделать воздух чище

В Липецке состоялась экологическая дискуссия, в которой приняли участие глава Липецкой области Игорь Артамонов, инициатор мероприятия "Дни зеленых действий" Дмитрий Кобылкин, ученые и общественные активисты, неравнодушные к состоянию атмосферного воздуха в регионах. Они обсудили реализацию приоритетного нацпроекта "Чистый воздух", а также новые экологические вызовы.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Эксперты напомнили о задачах, поставленных Президентом России и их реализации, а также о работе по улучшению экологии в Липецкой области. Игорь Артамонов подчеркнул, что мониторингу состояния воздуха и улучшению его качества в регионе уделяется особое внимание. Липецкая область - один из 12-ти городов в десятке субъектов страны, вошедших в проект "Чистый воздух". И, как отметил Игорь Артамонов, положительный результат работы уже зафиксирован. За последние два года количество выбросов снижено более чем на десять тысяч тонн.

- В регионе сделано многое по снижению выбросов. Экологическая ситуация в Липецке меняется, и сегодня она гораздо лучше, чем во многих других металлургических городах, - подчеркнул Игорь Артамонов. - Мы реализуем важные проекты и планируем запускать новые.

Глава региона отметил, что в Липецкой области почти на четверть снизилось число обращений от граждан по вопросам экологической тематики.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Раньше люди часто жаловались на состояние воздуха, сейчас таких обращений стало гораздо меньше. Население больше беспокоят несанкционированные свалки. Сейчас мы ведем совместную работу с полицией, где есть возможность - устанавливаем камеры, - сказал Игорь Артамонов.

Он обратил внимание участников дискуссии на то, что источниками вредных выбросов в атмосферу являются не только промышленные предприятия, контроль за которыми уже усилен, но и общественный транспорт. Игорь Артамонов отметил, что обновление подвижного состава стало одним из способов уменьшить загрязнение воздуха. На смену старым автобусам пришли современные модели, в том числе на газомоторном топливе. В Липецке, к примеру, поменяли 60 процентов автобусов муниципального перевозчика.

- Муниципальный автобусный парк у нас один из самых новых в ЦФО. Закупки будем продолжать, будем вести диалог с частными перевозчиками, у которых на маршруты еще выходят старые машины. Требования к ним ужесточатся, - заявил Игорь Артамонов.

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