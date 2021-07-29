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29.07.2021 13:13
Рубрика: Власть

Глава Подмосковья Воробьев поблагодарил военных за помощь в борьбе с COVID-19

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг, 29 июля, губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил военных медиков за помощь в борьбе с коронавирусом и спасение от последствий заболевания многих жителей региона.

Фото: Вадим Трудников
Андрей Воробьев встретился с жителями Волоколамска

"Разрешите высказать слова благодарности вам и всем военным врачам. Здесь, на территории парка Патриот, за время трех волн эпидемии три раза разворачивались госпитали. Здесь вылечили, помогли встать на ноги после этой болезни 10 тысячам человек", - обратился глава Подмосковья к министру обороны РФ Сергею Шойгу перед презентацией проекта по цифровой трансформации военных комиссариатов области.

Воробьев также высказал отдельную признательность руководителям военных медицинских отрядов. "Это было настоящее партнерство с гражданской медициной. Наши врачи из Одинцово здесь работали и старались сделать все, чтобы вместе с военными медиками преодолеть все пики заболеваний. Для нас это было очень важно, потому что мощностей, больничных коек не хватало", - сказал губернатор. Он уточнил, что в госпиталях, развернутых в подмосковном парке "Патриот", работали порядка 600 врачей, а в первую волну эпидемии коронавируса - 900 специалистов.

Напомним, что для лечения больных из Подмосковья медицинский отряд Минобороны РФ развернул в парке лечебницу на 1420 коек. Это было сделано по распоряжению главы ведомства Сергея Шойгу. Всего в работе инфекционного центра с октября прошлого года с учетом ротации было задействовано более 1,6 тысячи специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова. Под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных участвовали курсанты академии.

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