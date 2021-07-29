Главный онколог Москвы отметил достижения академика Румянцева в организации онкологической помощи

Работа детской службы онкологической помощи в Москве, организованная под руководством академика РАН Александра Румянцева, может стать примером для лечения злокачественных опухолей у взрослых пациентов. Такое мнение высказал главный онколог города, директор МКНЦ им. А. С. Логинова Игорь Хатьков в ходе дискуссии "Перспективы развития онкологической помощи детям и взрослым":

"Детская служба онкологии является примером для наших служб в части обоснованности принятия решений, их последовательности, методологии, административных подходов". Он отметил, что при этом стоит учитывать, что детская онкослужба работает с меньшим количеством пациентов и диагнозы представлены меньшим количеством форм.

Модератор дискуссии, главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев отметил, что применение детских протоколов лечения у пациентов-подростков и взрослых в возрасте 30 лет показало свою высокую эффективность:

"Мы провели большую работу в Боткинской больнице и показали, что если подростков и молодых взрослых лечить так же высокоинтенсивно и соблюдением всех необходимых технологий, как и детей, то больные выздоравливают с такой же частотой". Он напомнил, что программа Мэра Москвы "Лучший город Земли" предусматривает вложение серьезных ресурсов в модернизацию здравоохранения. Так, Сергей Собянин, представляя программу в июне, отметил, что в Москве с 2010 года в десять раз выросло количество КТ и МРТ, в пять раз больше пациентов ежегодно получают услуги высокотехнологичных клиник, а в систему ОМС (то есть на бесплатной основе) включены ПЭТ-КТ, протонная терапия, роботические операции и многое другое.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии РМАНПО Евгений Никитин обратил внимание на уникальность технологий, который применяет возглавляемый Румянцевым Центр им Д. Рогачева для лечения детской онкологии.

"У нас есть очень хороший опыт. Использование интенсивных программ лечения острых лейкозов у молодых пациентов повышает результаты этого лечения, он становится такой же, как у детей. Это то, к чему надо стремиться", - отметил Никитин, отвечая на вопрос журналистов о применении во взрослой онкологии практик лечения детей.

Участники дискуссии подчеркнули важность ранней диагностики в лечении онкологических заболеваний как у детей, так и у взрослых. Именно диагностика на раннем этапе является тем краеугольным камнем, который обеспечивает значительное снижение смертности от онкологических заболеваний, отметили специалисты-онкологи.