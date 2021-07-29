Через несколько недель истекут пятилетние полномочия депутатов Московской областной Думы VI созыва. Кто-то захочет поспорить с тем, что за эти пять лет жизнь в области весьма изменилась? Нет больше муниципальных районов с советами депутатов в каждом отдельном поселении. Появились новые стандарты в благоустройстве и жилищном строительстве. Жители узнали, что такое инициативное бюджетирование. И ко всему этому приложили руку областные парламентарии. О самых знаковых моментах их работы "РГ" поговорила с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

Спикер Мособлдумы уверен: как бы ни развивалась цифровизация, а личных встреч чиновников и депутатов с жителями ничто не заменит. Фото: пресс-служба МОД

Игорь Юрьевич, бытует мнение, что эффективность работы депутатов измеряется хорошими законами. В моем понимании хороший закон - это тот, который ставят в пример другим регионам. Пару-тройку хороших законов, принятых этим созывом Мособлдумы, назовете?

Игорь Брынцалов: Мы одними из первых разработали и приняли закон о самозанятых, а еще до законодательного урегулирования вошли в пилотный проект вместе с Москвой и Татарстаном по внедрению этой практики. Первыми из регионов установили новую меру адресной соцподдержки - ежемесячную денежную выплату для жителей, которые ухаживают за тяжелыми инвалидами. Первыми же снизили налог на транспорт, работающий на газу, и установили предельный возраст для автопарка общественного транспорта. Еще из важных законов можно вспомнить, например, закон о волонтерской деятельности, благодаря которому добровольцы стали получать официальную поддержку от правительства региона, и о поисковой работе - этим законом удалось снять многие спорные и организационные вопросы в деятельности поисковиков.

А часто ли случается так, что законами или поправками в законы становятся конкретные обращения или жалобы избирателей?

Игорь Брынцалов: В 2019 году жители завалили нас жалобами на то, что перевозчики в маршрутках отказываются принимать оплату проезда по транспортной или банковской карте, ссылаясь то на нерабочее оборудование, то на его отсутствие. Пассажиров просто вынуждали платить наличными - и часть денег уходила в карман самого водителя. При этом существовало постановление областного правительства о том, что при отказе в безналичной оплате пассажир имеет право проехать бесплатно. После многочисленных жалоб граждан мы законодательно установили ответственность для перевозчиков за отсутствие в салоне информации о возможности оплаты картами.

Или взять закон о тишине. Все временные периоды, в том числе для "тихого часа", а также льготный период для новостроек - все появилось в законе благодаря обращениям активных жителей. Наша законодательная борьба с продажей вейпов и энергетических напитков несовершеннолетним, с торговлей алкоголем на первых этажах многоквартирных домов, введение новых правил выгула домашних животных - это все тоже было инициировано активными гражданами. По большому счету и работа над главным документом области - ее бюджетом - ведется с учетом пожеланий жителей. Опираясь на них, мы постоянно обновляем госпрограммы, критерии бюджетной эффективности. И не по одному разу корректируем бюджет, перенаправляя дополнительные деньги на социальную сферу и здравоохранение, особенно сейчас, в период пандемии.

Все ли социальные льготы удалось сохранить в это непростое время?

Игорь Брынцалов: В Подмосковье создана одна из самых масштабных систем социальной поддержки граждан, ее получают более 2,5 миллиона человек. Все меры поддержки сохранены, более того - каждый год появляются новые. За время работы шестого созыва введены 25 новых льгот, среди которых, например, компенсация взносов на капремонт для одиноко проживающих пенсионеров, льгота на вывоз мусора для пожилых граждан, бесплатный транспорт в больницу для пенсионеров из сельской местности, компенсация на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей, обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации, не входящими в федеральный перечень СТР. Мы увеличили сумму социального контракта, дающего право на социальную помощь, с 60 до 250 тысяч рублей и в два раза подняли размер пособия, выплачиваемого при рождении детей.

В области создана одна из самых масштабных систем социальной поддержки граждан, ее получают более 2,5 миллиона человек

Конечно, большая часть этих льгот появилась до пандемии, но во время нее принимались социальные решения. Так, в 2020 году была установлена ежемесячная денежная компенсация в размере 1000 рублей неработающим одиноко проживающим пенсионерам от 65 лет. Право на выплаты по уходу за инвалидами, на которое прежде претендовали только неработающие граждане, получили и те, кто работает неполный рабочий день или дистанционно. Тем, кто не успел реализовать региональный материнский капитал, мы дали возможность получить его в виде выплат. А с этого года стало возможным заменить на выплаты и выдачу средств технической реабилитации.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Рыбникова

От практики инициативного бюджетирования, когда бюджет софинансирует какие-то конкретные инициативы жителей, тоже не отказались?

Игорь Брынцалов: Напротив, даже увеличили сумму софинансирования. Эту практику мы начали в 2020-м году, предложив жителям поучаствовать в выборе проектов местного значения, реализация которых будет частично проведена за бюджетный счет. Тогда конкурсный отбор прошли 587 проектов на общую сумму 656 миллионов рублей: 500 миллионов дал бюджет, остальное добавили предприниматели и сами жители. В этом году отбор был строже, до финала дошли 405 проектов, но сумма бюджетного софинансирования выросла до 524 миллионов рублей.

Какие проекты предлагают реализовать жители и как вообще попасть в это инициативное бюджетирование?

Игорь Брынцалов: В основном связанные с благоустройством: облагородить двор или сквер, детскую или спортивную площадку, создать новую парковую зону или экотропу, благоустроить пруд. А чтобы принять участие в инициативном бюджетировании, нужно разработать концепцию проекта, то есть не просто заявить о проблеме, но и предложить способ ее решения. Обычно обозначают проблему жители, а разработка концепции идет уже совместно с депутатами или местной властью. Затем проект уходит на "Добродел", и его судьба вновь отдается в руки жителей, которых просят проголосовать за лучшие предложения. Те, что набрали большее число голосов, отправляются на согласование сначала на муниципальный, потом на региональный уровень. Проекты, утвержденные на всех этапах отбора, получают субсидию на реализацию.

Могу вспомнить личный пример: жители нескольких микрорайонов Балашихи обратились с просьбой благоустроить Саввинский пруд. Мы вместе разработали концепцию, которая победила в голосовании на "Доброделе". На проект благоустройства северо-западного берега водоема было выделено порядка 10 миллионов рублей. Сегодня там очень красиво - пруд почистили, появились пирс и пляж, дорожки и освещение, детские и спортивные площадки.

Муниципальная реформа в Подмосковье завершена, или грядет дальнейшее объединение муниципалитетов?

Игорь Брынцалов: На данном этапе все основные преобразования произошли - от сложной, большой, даже, можно сказать, излишне раздутой системы в 320 с лишним муниципальных образований мы пришли к структуре из 60 городских округов, с понятной системой управления и куда более широкими возможностями по реализации текущих задач. Реформа позволила нам оптимизировать численность муниципальных служащих. В 2015 году в органах местного самоуправления Московской области работали 19,5 тысячи человек - в 2021-м осталось 7,3 тысячи. Местных чиновников и депутатов стало меньше почти в три раза, ежегодная экономия бюджетных денег, которые раньше шли на их содержание, составила 3,5 миллиарда рублей. Закончена ли реформа? Жизнь не стоит на месте, и точку в деле оптимизации чего бы то ни было ставить нельзя никогда - поэтому, думаю, новый этап административной реформы когда-нибудь вполне возможен.

Но ведь считается, чем крупнее муниципалитет, тем сложнее им управлять. Или вы с этим не согласны?

Игорь Брынцалов: После преобразования все округа приобретают главное: единую, централизованную систему управления и равномерное развитие всех территорий. Скажу опять же на примере Балашихи, которая сегодня является самым крупным муниципалитетом области: бюджет этого округа составляет более 16 миллиардов рублей. У Железнодорожного, который при объединении вошел в состав Балашихи, бюджет был небольшой, и таких расходов, которые идут на развитие и благоустройство сейчас, город никогда не имел. За время, прошедшее с преобразования, в округе появились новые больницы и поликлиники, школы и детсады, парки и скверы, дома культуры и ФОКи. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья уже который год перевыполняется, а теперь Балашиха вошла и в первый этап программы реновации жилья в Подмосковье. В округе строятся новые развязки и эстакады, меньше становится пробок. Даже историю с бывшими военными городками сдвинули с мертвой точки: обновили инфраструктуру и коммуникации, благоустроили территории. К слову, за 5 лет в Балашиху одних только инвестиций привлечено более чем на 160 миллиардов рублей, создано порядка 12 тысяч новых рабочих мест, а уровень средней заработной платы вырос на 32%.

Вопрос от наших читателей: "Власти все чаще говорят о едином транспортном пространстве в Москве и Подмосковье. Но почему-то подмосковные пенсионеры не могут бесплатно пользоваться "Ласточками", как их столичные соседи. Эту проблему можно как-то решить?"

Игорь Брынцалов: Да, есть такой момент, к нам от жителей тоже поступают обращения на эту тему. И представители профильного комитета Мособлдумы уже проводили совещания и с минтрансом, и с РЖД. Есть определенные сложности по схеме оплаты, и пока они не сняты. Но вопрос важный, мы его стараемся держать на контроле и, думаю, в конце концов решим.

Пандемия перевела часть работы областных депутатов в онлайн-режим. Как оцениваете этот опыт, и может ли так случиться, что Дума вообще уйдет в онлайн?

Игорь Брынцалов: Пандемия, безусловно, привнесла в работу депутатов свои плюсы. В частности, мы начали активно выводить свои мероприятия в YouTube. Прежде там транслировались только крупные мероприятия вроде общественных слушаний, сейчас можно посмотреть даже заседания комитетов. И жителей на приемы к депутатам стало попадать в три раза больше, поскольку приемы стали проводиться онлайн по самым разным каналам - и в социальных сетях, и в Zoom, и по телефону. Это очень хороший инструмент для выстраивания крепкой двусторонней связи "власть - люди". Но все же традиционные форматы депутатской работы никуда не делись и не денутся. Ведь многие наши мероприятия - это не просто дискуссии в кабинетах: депутаты выезжают в округа, на предприятия и производства, в медицинские, образовательные, спортивные, культурные учреждения. Этой живой картинки онлайн никогда не заменит.