Игорь Маковский принял защиту курсовых работ специалистов "Россети Центр"

Игорь Маковский принял защиту курсовых работ первого потока специалистов "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" по направлению "Инженер по знаниям".

В мероприятии также участвовал руководитель рабочей группы "Энерджинет" Национальной технологической инициативы Олег Гринько и представители компании "Т-система", которая выступила организатором образовательного курса.

Обучение стало частью масштабного проекта по созданию первой в контуре Обществ онтологической модели района электрической сети (РЭС), который реализуется на базе Ясногорского РЭС филиала "Тулэнерго".

В рамках подготовки выпускных квалификационных работ были проанализированы и структурированы алгоритмы работы оборудования РЭС, разработаны модели взаимодействия персонала производственных подразделений в различных ситуациях.

"Разработанная онтологическая модель позволит в будущем максимально снизить человеческий фактор при принятии решений на уровне района электрических сетей. Это один из ключевых этапов перехода к полностью автоматизированной системе оперативно-технологического управления электросетевым комплексом. Реализация проекта будет способствовать повышению надежности энергоснабжения жителей населенных пунктов Тульской области и скорости реагирования на технологические нарушения", - отметил генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Релиз подготовлен филиалом ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"