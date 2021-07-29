К сентябрю московские дома и дороги подготовят к зиме

В Москве весной стартовали работы по благоустройству территорий и начался ремонт домов и дорог. Всего в списке было более 10 тысяч городских объектов. О ходе масштабного ремонта и подготовке к зиме рассказал в четверг на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Предыдущие 11 лет мы проходили холода без аварий и нарушений жизнедеятельности городской системы, - рассказал Бирюков. - Для этого необходимы резервы и ресурсы, они у нас есть. Уже готовы к прохождению зимы 70 процентов учреждений социальной сферы, 70 процентов жилых домов. Оставшиеся сооружения будут готовы до конца августа. Объекты большой энергетики - 13 ТЭЦ, порядка 200 котельных - подготовят к отопительному сезону к 25 сентября, то есть к пуску тепла".

Бирюков затруднился ответить, какой ожидается предстоящая зима, но заверил, что город справится с любыми прихотями природы, будь то "трескучий мороз" или обильные снегопады. В городе зимой будет работать свыше 23,5 тысячи коммунальной техники, из которой 18 тысяч машин - снегоуборщики. Москвичам придется смириться с тем, что в период сильных снегопадов временно складировать снег, как и в прошлом году, могут на пустырях возле жилых домов и в промзонах. Но, как заверил заммэра, долго эти кучи не пролежат, по возможности их будут вывозить для утилизации на снегосплавные пункты.

Как рассказал заммэра, большой объем работы по благоустройству - 10 тысяч объектов - связан с тем, что часть из них из-за сложной коронавирусной ситуации перешла с прошлого года. С учетом прошлогоднего "долга" заменить в этом году должны 23 млн. кв. м. асфальта, уже отремонтировано 18 млн. "квадратов". Всего в списке - 1,2 тысячи улиц. Среди крупных объектов он назвал - 1-я Тверская-Ямская улица, ее продолжение Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе, участки Садового кольца, МКАД, Варшавского шоссе и других магистралей. К сентябрю завершат благоустройство набережных и прилегающих территорий на острове Балчуге, где добавили комфорта для пешеходов и велосипедистов. А вот для автомобилистов подарком станет досрочное завершение ремонта Большого Каменного моста. "По нормативам, на ремонт подобного сооружения отводится два года, мы его делаем за год, и без полного перекрытия движения транспорта, - рассказал Петр Бирюков. - Мост, построенный в 1937 году и никогда не ремонтировавшийся, не только пересобрали заново, продлив срок его эксплуатации, но и отреставрировали. Сейчас уже идет укладка асфальта, монтаж отреставрированной гранитной облицовки сооружения".

Доделывают и объекты менее значимых для города, но важных для москвичей - внутриквартальные проезды, дворовые территории. Здесь убирают провода под землю, расширяют тротуары, делают современные парковочные карманы, разбивают газоны и высаживают деревья. А нередко, еще и ремонтируют фасады по программе капремонта. По данным Петра Бирюкова, капитально отремонтировать в этом году должны 2,5 тысячи жилых строений, к слову, работы уже завершены в 8 тысячах домах. Ответил чиновник и на два самых популярных вопроса москвичей, мол, почему ремонтируют дом, вошедший в программу реновации? Не проще ли было городу выделенные на ремонт средства потратить на новое строительство. "Мы ремонтируем в этом году капитально часть тех домов, что вошли в программу реновации через 7 и более лет, не думаю, что все эти годы жители этих строений должны испытывать неудобства, - сказал Бирюков. - Еще один ответ москвичам про плитку, которую часто меняют. Мы не меняем ее, а просто временно снимаем для прокладки коммуникаций, для подключения новых пользователей к электросетям и прочего. А после завершения работы - возвращаем на место. Если бы не было плитки - наш асфальт на тротуарах был бы весь в заплатках".