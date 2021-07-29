"Магазин у дома" с лаунж-зоной и Wi-Fi появился в Москве

Новый формат "магазина у дома" появился в Москве на Ходынском бульваре. Здесь вы можете не только отовариться всего за 30 секунд, но и отдохнуть в бесплатной лаунж-зоне с Wi-Fi.

Основная фишка мини-маркета - специальная мультимедийная система, которая позволяет оплачивать все покупки автоматически. Пожалуй, в центре столицы вы больше ни одного такого магазина не встретите. Ни одного продавца в торговом зале! Но сотрудники есть: они следят за безопасностью и свежестью продуктов. А так можно самому брать с полок все, что угодно. Ассортимент, конечно, серьезно уступает продуктовым гипермаркетам, но таков формат. Есть мясные полуфабрикаты, молочные продукты, заморозка, но главное - выпечка и кофе из машины. Все это вы несете на кассу самообслуживания, "пробиваете" и оплачиваете. В случае чего система сразу просигнализирует об ошибке или попытке унести товар. Можно, кстати, сканировать все, что купил, в приложении - его желательно скачать перед покупкой. В среднем сам процесс шопинга и его оплаты занимает 3,5 минуты, а рекорд скорости на данный момент составляет 30 секунд.

В зале нет кассиров, только автоматы: можно купить батон за 30 секунд

Купленные продукты многие употребляют почти не отходя от кассы. Дело в том, что здесь есть специальное пространство на втором этаже: это и коворкинг, и лаунж-зона одновременно, кому что нравится. "Мы сделали именно такой формат, чтобы магазин стал островком дзена посреди мегаполиса, - рассказал гендиректор торговой сети Сергей Гончаров. - Здесь удобно встретиться с соседями, побеседовать за чашкой кофе". На втором этаже можно разместиться за столиками на пуфах или стульях. Также есть пространство, где можно бесплатно зарядить ноутбук и смартфоны. Есть общая микроволновка и Wi-Fi. В дальнейшем ретейлеры планируют открыть магазин такого формата и в более оживленных районах.