Московский планетарий анонсировал ночной звездопад

Жители столичного региона в ночь с 29 на 30 июля могут увидеть мощный звездопад. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Как ожидается, будет видно до 16 метеоров в час. Наблюдать за метеорным потоком советуют в предрассветные часы - вдали от городских огней и в южной части неба.

Максимальный пик активности прогнозируется в 9.00 30 июля. Правда, увидеть звездопад при свете не удастся. Однако можно наблюдать это явление предстоящей ночью или позже, поскольку оно продлится до 23 августа.

Помешать наблюдениям может разве что яркая Луна и сияющий всю ночь Юпитер.