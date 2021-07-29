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29.07.2021 15:36
Рубрика: Общество

Московский планетарий анонсировал ночной звездопад

Текст: Сергей Жуков

Жители столичного региона в ночь с 29 на 30 июля могут увидеть мощный звездопад. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Фото: iStock
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Как ожидается, будет видно до 16 метеоров в час. Наблюдать за метеорным потоком советуют в предрассветные часы - вдали от городских огней и в южной части неба.

Максимальный пик активности прогнозируется в 9.00 30 июля. Правда, увидеть звездопад при свете не удастся. Однако можно наблюдать это явление предстоящей ночью или позже, поскольку оно продлится до 23 августа.

Помешать наблюдениям может разве что яркая Луна и сияющий всю ночь Юпитер.

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