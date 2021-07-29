Москва запускает гастрономический проект "Лето в городе" на ярмарочных площадках. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

"В Москве расширяется полюбившийся москвичам формат ярмарочной торговли. Сейчас в столице определено 125 площадок для проведения ярмарок. Вскоре еще на 18 площадках можно будет не только купить свежую фермерскую продукцию, но и попробовать необычные блюда. Проект "Лето в городе" поддержит московских рестораторов. Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, - более 200 видов мороженого и варенья, а также специальное ресторанное меню", - говорится в сообщении.

"Лето в городе" - настоящее гастрономическое путешествие по всему миру. На ярмарках можно будет попробовать не только блюда из разных регионов России, но и из других стран: Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции, Японии. Морепродукты, винегрет с бутонами одуванчиков, московские пироги и борщ, русские блины, а также японское пирожное моти, рецепту приготовления которого больше 500 лет. А еще приготовленное по традиционным турецким рецептам лакомство - дондурму, которое до недавнего времени нельзя было встретить в столице. Оно отличается от привычного нам воздушного и нежного пломбира. Более плотное, вязкое, тягучее и долго не тает. Такая консистенция получается благодаря использованию муки из клубней дикой орхидеи и мастики.