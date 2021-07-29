На раскопках под Смоленском нашли предметы 10 века

Смоленско-Гнездовская объединенная экспедиция, в составе которой представители МГУ, ГИМ, СОГБУК "Гнездово" и ИА РАН, поделилась результатами исследования на Центральном поселении, сообщает KP.Ru.

Руководитель археологического отряда музея-заповедника "Гнездово", кандидат наук Василий Новиков рассказал о найденных предметах. Так, в западной части поселения археологи обнаружили производственный комплекс: здесь нашли емкости для нагрева и обжига различных металлов - тигли. В восточной - несколько производственных зон, янтарь и предметы второй половины 10 века, которые свидетельствуют об образе жизни того времени.

Также ученые нашли разрушенный могильник, где выяснили что погребение происходило после кремации: здесь хранились лепные горшки с останками и девять украшений с молоточками Тора, а также множество других предметов - целый поясной набор, арбалетный болт, кубический замок, стеклянный перстень из синего стекла и многое другое.

Василий Новиков уверен, что нынешний год запомнится самыми большими раскопками на территории Центрального поселения и открытиями: так, сейчас археологи проверяют версию о существовании средневековых дорог, которые делят всю территорию на участки.