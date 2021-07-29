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29.07.2021 14:00
Рубрика: Общество

Нифантьев предложил создать специальные экокарты округов в Москве

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Галина Бродская Фото: Галина Бродская
Фото: Галина Бродская

Член Общественной палаты РФ, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев предложил создать для всех округов Москвы экокарты, чтобы сориентировать жителей, куда они могут сдавать использованные батарейки, пластиковые крышки, стеклянные бутылки и другие виды бытовых отходов.

Фото: Галина Бродская
Евгений Нифантьев предложил создать в Москве экоцентры в шаговой доступности

"О пунктах приема различных видов бытовых отходов экоактивисты, как правило, узнают из чатов, в которых общаются, но большинство горожан не погружены в экотематику и не подозревают о существовании таких пунктов, если те не находятся в местах с большой проходимостью. При этом многие жители столицы с радостью присоединились бы к экодвижению, если бы знали, как простыми действиями помочь окружающей среде, имели под рукой понятный алгоритм", - сказал он.

Экокарты позволят привлечь в ряды экоактивистов и неравнодушных граждан. На них будут обозначены пункты приема самых разных бытовых отходов, которые пойдут в утилизацию или в переработку, чтобы обрести "вторую жизнь".

"Главное преимущество такой карты - ее привязка к территории. Возможно человек не знает, что пункт приема находится в соседнем доме. К примеру, в Южном округе есть экоцентр "Собиратор" в Царицыно, куда со всего города свозят винные пробки, диски и другие виды бытовых отходов. Также специальные экобоксы для нескольких видов отходов установлены в торговом центре "Эльбрус", - добавил Нифантьев.

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