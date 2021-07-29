Перенесшим коронавирус предлагают пройти углубленную диспансеризацию

У жителей Московской области, переболевших коронавирусом, появилась возможность пройти углубленную диспансеризацию. Для ее проведения нужно обратится в поликлинику, к которой прикреплен человек.

"COVID-19 может вызвать опасные осложнения - тромбозы, тахикардию, другие тяжелые патологии. Важно их вовремя выявить, а также не допустить обострения хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких", - считает зампред правительства - министр здравоохранения области Светлана Стригункова. В минздраве обратили внимание на то, что все больше жителей обращаются к врачам за консультациями именно по вопросам восстановления после коронавируса. С этими вопросами люди приходят на прием к участковым врачам, их же задают в медицинских чатах. Многие переболевшие говорят о том, что им требуется не только медицинская, но и психологическая поддержка - после COVID у некоторых развивается депрессия и нарушается сон.

Каждому обратившемуся за постковидной помощью проведут двухэтапную диспансеризацию. На первом этапе возьмут общий и биохимический анализы крови, измерят уровень кислорода в крови, сделают рентгенографию, а те, кто болел тяжело, дополнительно сдадут анализ крови на Д-димер и пройдут нагрузочный тест с 6-минутной ходьбой. Затем, если врачи увидят необходимость дальнейших углубленных исследований, человека направят на компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Дополнительные обследования позволят своевременно выявить и устранить возможные нарушения здоровья, вызванные коронавирусом, и назначить пациенту индивидуальный курс реабилитации, в том числе и психологической.

Записаться на диспансеризацию можно со второго месяца после выздоровления на портале госуслуг или дойдя до регистратуры своей поликлиники.