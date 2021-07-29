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29.07.2021 23:15
Рубрика: Экономика

Почему в Москве часто "перекладывают плитку"

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 171(8522)
В Москве полным ходом идут работы по благоустройству территорий, ремонту домов и дорог. Всего в ремонтном списке более 10 тысяч городских объектов. О том, как идут работы, рассказал на пресс-конференции заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в этом году придется сделать больше, чем обычно - часть объектов из-за коронавируса перешла в программу ремонта и благоустройства с прошлого года. С учетом этого "долга" ремонтники меняют 23 млн кв. м асфальта, большая часть работ уже сделана. Под перекладку асфальта попали 1,2 тыс. улиц, среди них 1-я Тверская-Ямская и ее продолжения - Ленинградский проспект и Ленинградское шоссе, участки Садового кольца, МКАД, Варшавского шоссе и других магистралей. К сентябрю завершат благоустройство набережных и прилегающих территорий на острове Балчуг, где добавили комфорта для пешеходов и велосипедистов. А вот для автомобилистов подарком станет досрочное завершение ремонта Большого Каменного моста. "По нормативам, на ремонт подобного сооружения отводится два года, мы его делаем за год, и без полного перекрытия движения транспорта, - рассказал Бирюков. - Мост, построенный в 1938 году, никогда не ремонтировался, его пересобрали заново и отреставрировали. Сейчас идут укладка асфальта и монтаж гранитной облицовки сооружения".

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Доделывают и объекты менее крупные в городском масштабе, но важные для москвичей - внутриквартальные проезды, дворовые территории. Здесь убирают провода под землю, расширяют тротуары, делают современные парковочные карманы, разбивают газоны и высаживают деревья. И ремонтируют фасады по программе капремонта. По данным Бирюкова, капитально отремонтировать в этом году должны 2,5 тыс. жилых строений, работы уже завершены в 8 тыс. домах. Ответил чиновник и на два самых частых вопроса москвичей: почему ремонтируют дома, вошедшие в программу реновации, и зачем каждый год перекладывают плитку. "Мы капитально ремонтируем те дома, что вошли в программу реновации через 7 и более лет, не думаю, что все эти годы их жители должны испытывать неудобства, - сказал Бирюков. - А плитку мы не меняем, а снимаем для прокладки коммуникаций, для подключения новых пользователей к электросетям. А после завершения этих работ ту же плитку возвращаем на место. Если бы не было плитки - асфальт на тротуарах был бы весь в заплатках". Город продолжает готовить объекты к прохождению зимы, уже подготовлены 70 процентов учреждений социальной сферы и 72 процента жилых домов. Оставшиеся сооружения будут готовы до конца августа. Бирюков затруднился ответить, какой ожидается предстоящая зима, но заверил, что город справится с любыми прихотями природы, будь то трескучий мороз или обильные снегопады. В столице зимой будет работать свыше 23,5 тыс. единиц коммунальной техники, из которой 18 тыс. машин - снегоуборщики.

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